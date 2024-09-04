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影／竹縣農會消暑新飲品「柑桔氣泡飲」發表 美女走秀促銷

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣農會今年暑假在縣府輔導下，推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表。記者胡蓬生／攝影
新竹縣農會今年暑假在縣府輔導下，推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表。記者胡蓬生／攝影

新竹農會2022年8月推出蜂蜜檸檬氣泡飲，大受好評，今年暑假在縣府輔導下，再度推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表，同時啟動販賣機的銷售方式，販賣機飲品還包括新竹縣各鄉鎮市農會、農友、青農的產品，要讓更多民眾喝到新竹縣限定飲品。

縣府指出，竹縣桶柑種植面積占了全台約45%，面積廣達2200多公頃，每年產季多以鮮果出售，但各類柑橘在12月中旬後陸續上市，連帶影響各類柑橘產地價格，為穩定產銷，峨眉鄉農會今年2、3月間，將69噸中型果加工成桶柑原汁後，製成100%桶柑果汁，也深受各界好評；新竹縣農會因應社會趨勢，特別研發出「柑桔氣泡飲」，結合峨眉鄉桶柑原汁製成，在夏季推出清涼消暑飲品。

新竹縣農會上午在竹北市新瓦屋客家文化園區集會堂、縣農會農民直銷站舉辦柑桔新品上市發表會，向縣民及各地民眾推介這款清涼消暑的「柑桔氣泡飲」，還安排產品走秀，新竹副縣長陳見賢及縣內各鄉鎮市農會「三巨頭」多人參加，場面熱絡。會場並邀專業老師以柑桔氣泡飲，特調出「盛夏之星柑桔飲品」讓與會者嘗鮮。

今年竹縣蜂農參加全國國產蜂蜜評鑑，農友王朝燈榮獲全國國產龍眼蜂蜜特等獎，賴國賢、黃唯洲獲龍眼蜂蜜頭等獎，另外李宗憲獲荔枝蜜頭等獎，嶄露「蜂」芒，在會中接受頒獎表揚。

新竹縣農會總幹事李筱華指出，柑桔氣泡飲果汁含量高達33％，以罐裝方式銷售，漸層的視覺呈現柑橘迷人酸甜的味道，清涼消暑，歡迎大家至新竹縣農會農民直銷站購買，或利用今天啟動的販售機選購，機內除了有新上市的柑桔氣泡飲，還有各農會生產的特色飲品。

訂購資訊：新竹縣農會供銷部03-5921018#132、117；新竹縣農會農民直銷站03-6670532。

新竹縣農會今年暑假在縣府輔導下，推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表。記者胡蓬生／攝影
新竹縣農會今年暑假在縣府輔導下，推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表。記者胡蓬生／攝影
新竹縣農會今年暑假在縣府輔導下，推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表。記者胡蓬生／攝影
新竹縣農會今年暑假在縣府輔導下，推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表。記者胡蓬生／攝影
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新竹縣農會今年暑假在縣府輔導下，推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表。記者胡蓬生／攝影
新竹縣農會今年暑假在縣府輔導下，推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表。記者胡蓬生／攝影

新竹 蜂蜜 農會

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