聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／竹縣農會消暑新飲品「柑桔氣泡飲」發表 美女走秀促銷
新竹縣農會2022年8月推出蜂蜜檸檬氣泡飲，大受好評，今年暑假在縣府輔導下，再度推出新口味「柑桔氣泡飲」，並在今天發表，同時啟動販賣機的銷售方式，販賣機飲品還包括新竹縣各鄉鎮市農會、農友、青農的產品，要讓更多民眾喝到新竹縣限定飲品。
縣府指出，竹縣桶柑種植面積占了全台約45%，面積廣達2200多公頃，每年產季多以鮮果出售，但各類柑橘在12月中旬後陸續上市，連帶影響各類柑橘產地價格，為穩定產銷，峨眉鄉農會今年2、3月間，將69噸中型果加工成桶柑原汁後，製成100%桶柑果汁，也深受各界好評；新竹縣農會因應社會趨勢，特別研發出「柑桔氣泡飲」，結合峨眉鄉桶柑原汁製成，在夏季推出清涼消暑飲品。
新竹縣農會上午在竹北市新瓦屋客家文化園區集會堂、縣農會農民直銷站舉辦柑桔新品上市發表會，向縣民及各地民眾推介這款清涼消暑的「柑桔氣泡飲」，還安排產品走秀，新竹副縣長陳見賢及縣內各鄉鎮市農會「三巨頭」多人參加，場面熱絡。會場並邀專業老師以柑桔氣泡飲，特調出「盛夏之星柑桔飲品」讓與會者嘗鮮。
今年竹縣蜂農參加全國國產蜂蜜評鑑，農友王朝燈榮獲全國國產龍眼蜂蜜特等獎，賴國賢、黃唯洲獲龍眼蜂蜜頭等獎，另外李宗憲獲荔枝蜜頭等獎，嶄露「蜂」芒，在會中接受頒獎表揚。
新竹縣農會總幹事李筱華指出，柑桔氣泡飲果汁含量高達33％，以罐裝方式銷售，漸層的視覺呈現柑橘迷人酸甜的味道，清涼消暑，歡迎大家至新竹縣農會農民直銷站購買，或利用今天啟動的販售機選購，機內除了有新上市的柑桔氣泡飲，還有各農會生產的特色飲品。
訂購資訊：新竹縣農會供銷部03-5921018#132、117；新竹縣農會農民直銷站03-6670532。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言