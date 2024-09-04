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砸近5千萬拚客家觀光 竹市鹽港溪自行車道年底完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，圖為烏崁版岩施作現況。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，圖為烏崁版岩施作現況。圖／新竹市政府提供

新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，目前工程進度達61.74%，預計於年底完工，完工後將連接17公里海岸線自行車道，串聯客庄豐厚的文化底蘊與環境資源，為地方發展帶來多重助益。

新竹市秘書長張治祥指出，香山鹽港溪自行車道改善工程總長度約10.4公里，路線涵蓋香山區的鹽水、南港、內湖、中隘、南隘、大湖等6個里。自行車道將貫穿鹽港溪流域，除自行車道的畫設與標示外，更納入社區生活需求，結合社區活動空間，優化市民生活環境。

張治祥說明，工程內容包括改善路面、畫設交通標線、設置標誌、增加綠化植栽，沿線將設置白雲橋休憩驛站、風火輪公園、南隘烏版崁岩多功能休憩公園、八股排水涼亭綠帶等休憩點，並改善南港里活動中心及中隘里福德宮周邊環境，未來民眾可以在這條自行車路線上，享受騎乘、友善、便利的客家文化遊程。

新竹市文化局補充，除了硬體設施的建設，軟體方面的配合也至關重要，竹市客庄主要分布在香山區內湖、中隘、南隘、茄苳一帶，有豐富的田園地景、墾隘文化，與茶花、玉蘭花、荔枝產業等現代農業觀光資源，市府未來將規畫自行車小旅行路線，結合當地「客語友善店家」與周邊特色景點，推動旅遊、飲食、購物和文化深度體驗，落實客庄創生，屆時歡迎各界一同前來領略客庄文化的魅力。

新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，目前工程進度達61.74%，預計於年底完工。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，目前工程進度達61.74%，預計於年底完工。圖／新竹市政府提供
新竹市秘書長張治祥指出，香山鹽港溪自行車道改善工程總長度約10.4公里，路線涵蓋香山區的鹽水、南港、內湖、中隘、南隘、大湖等6個里。圖／新竹市政府提供
新竹市秘書長張治祥指出，香山鹽港溪自行車道改善工程總長度約10.4公里，路線涵蓋香山區的鹽水、南港、內湖、中隘、南隘、大湖等6個里。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，圖為八股溪隙地涼亭施作現況。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，圖為八股溪隙地涼亭施作現況。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，圖為白雲橋下自行車道施作現況。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，圖為白雲橋下自行車道施作現況。圖／新竹市政府提供

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