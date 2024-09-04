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竹北親子籃球場啟用 鄭朝方為孩童打造運動空間

中央社／ 新竹縣4日電

新竹縣竹北市長鄭朝方說，讓孩子有良好運動空間，公所專為孩童打造「Q版親子籃球場」今天啟用，場內有3座籃球框高度130至150公分，地面鋪設無縫彈性地墊守護孩子安全。

鄭朝方到「Q版親子籃球場」開箱，告訴中央社記者，今年為竹北運動推展年，為強健孩子體格，公所自籌新台幣160萬元打造此親子籃球場，讓孩子能盡情跑跳，有良好運動空間。

鄭朝方說，球場內設有3座籃球框，其中2座高度為150公分，另1座為130公分，適合3至6歲孩童使用，而籃框為特殊規格，建議使用3號球（以下）。

他表示，球場環境設有護欄做為保護作用，防止孩童在玩樂中超出場域，在地面也鋪設無縫彈性地墊，全面守護孩子安全，另也增設景觀高燈，提升夜間照明，現場也設有座椅區，讓家長在陪伴時可休憩。

鄭朝方指出，竹北市公所將持續打造友善親子場域，滿足孩子對遊戲、運動需求。

親子 運動 鄭朝方

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