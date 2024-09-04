將出訪美國、貝里斯8天 張善政親曝2目的

桃園市長張善政今天在市政會議宣布，周六起將展開8天的訪美和貝里斯行程，拜會加州的阿拉米達郡和貝里斯的橘道鎮2個姐妹市。此行除會順道拜訪矽谷重要產業，也會參考貝里斯經驗，了解小國家如何用觀光吸引遊客。

張善政表示，9月7日到16日他將率經發局、觀旅局同仁出國8天，拜訪2個姐妹市，第一個拜訪對象是北加州舊金山灣的阿拉米達郡；其實阿拉米達郡和桃園締結姐妹市10多年，只是近來較少往來，該地因離矽谷很近，特斯拉工廠就在旁邊，科技業雲集、地位相當重要，他認為2城市的姐妹市關係要再更熱絡，他也會順道拜訪矽谷重要產業。

另一個拜訪的國家是和台灣建交35年、位處中美洲的貝里斯，張善政說，貝里斯面積比台灣還小、人口僅40萬人，緯度比台灣更南邊，除了有熱帶雨林、海岸堡礁，最吸引人的就是早年瑪雅遺跡，因921是貝里斯國慶，就像台灣光輝10月一樣，整個9月都是慶祝月，觀旅局也會一同前往，看小國家如何用觀光吸引遊客。

張善政提到，貝里斯的駐台大使碧坎蒂去年和今年都熱情參加龍岡米干節，甚至代表外交使節致詞，並積極促成貝里斯跟桃園往來，因此當他們第一次到訪，他就主動表達桃園可以和橘道郡締結姐妹市。

尤其橘道郡和桃園都是多族群城市，這也是桃園第一個以族群訴求當共通點的姐妹市，今年5月貝里斯總理布里仙紐來台灣參加國際會議，也到市府親自見證桃園和橘道郡線上簽署MOU，對桃園非常用心，是值得深入往來的國家。