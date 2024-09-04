中秋節將屆竹市衛生局抽驗應景食品 竹塹餅標示不合格

中秋節即將到來，為保障民眾食品安全，新竹市衛生局啟動中秋複合式專案稽查，針對中秋節應景食品進行抽驗及稽查，稽查場域包括食品製造業稽查、販售業及餐飲業等27家，共檢驗59件市售產品結果均符合規定。另查核59件食品標示，其中僅1件「竹塹餅（新竹肉餅）」標示不合格，已移請其他縣市所轄衛生局後續辦理。

新竹市衛生局長陳厚全指出，此次針對中秋應景食品製造業、販售業及餐飲業執行稽查及抽驗，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險、食品良好衛生規範準則、保存來源文件、定型化契約及產品標示等共計查核27家，稽查結果符合規定。

此外，這次抽驗59件市售中秋節應景食品包括蛋黃酥、蛋黃、肉品、水產品、醬料等產品，檢測動物用藥殘留、防腐劑、重金屬及衛生標準等項目，檢驗結果均符合規定，其中僅1件「竹塹餅（新竹肉餅）」標示不合格。