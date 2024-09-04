苗栗縣最年長人瑞109歲 立委兒子陳超明曝媽媽這2件事

重陽節將屆，苗栗縣最年長109歲人瑞陳林白菜是兒子立委陳超明最強的助選員，身體、精神狀況良好，她的兒子立委陳超明透露媽媽還記得他的名字，這屆選舉還賣股票資助。

苗栗縣政府辦理「重陽節敬老」系列活動，統計百歲人瑞共164人，比去年122位，大幅增加42人，每位人瑞致贈敬老禮金1萬元及敬老禮盒，其中，苗栗市31位、苗栗市勝利里6位百瑞人瑞，分別是人瑞最多的鄉鎮市及村里，最年長人瑞是竹南鎮陳林白菜。

陳老太太目前除了行動不便外，身體、精神狀況不錯，她近百歲時，還幫忙陳超明拜票，記憶力好，個性開朗喜歡聊天，也是陳超明最強的助選員。陳超明說，媽媽生活很日常，沒有特別養生方法，就是過去有一早運動的習慣，現在還能與他談笑風生，讓他心中十分滿足，「她快樂我就快樂」，媽媽健康就是他最滿足的事。

另外，縣府今年首辦慰訪結婚70年以上的「白金婚」夫妻184對，夫妻各2000元紅包，至於循例的結婚60年「鑽石婚」夫妻426對，夫妻各1600元紅包，縣府表示，因過去夫妻紅包放在一起，引來些許怨言，今年夫妻紅包分開。

今年12月31日基準，全縣滿80歲長者2萬7700 人，將致贈帆布袋及斜肩包敬老禮品，由鄉鎮市公所發送，縣府9月29日辦理模範老人、敬老楷模、鑽石婚及白金婚楷模表揚活動，預計18位模範老人、18名敬老楷模，及17對鑽石婚、16對白金婚夫妻參加。