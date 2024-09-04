中央社宅第2處動工 竹市府喊話 頭前溪都計延宕20年 盼盡早通過

國家住宅及都市更新中心昨天動工新竹市第2處社會住宅「建功安居」，預計2028年4月完工，提供743戶只租不售，規畫設置身障者社區日照中心、發展遲緩及身障兒童社區療育據點等設施，希望滿足年輕人成家需求。

「建功安居」昨天動工典禮，由內政部政務次長董建宏、新竹市政府秘書長張治祥等人主持，基地在建功二路，緊鄰馬偕兒童醫院，附近有建功高中、清華大學、陽明交通大學等學校，國道1號交流道旁交通便利，設計為3棟14層樓建築，國家住都中心希望以造鎮為目標，規畫兒福、身障等系列設施，結合馬偕兒童醫院，完善兒童照顧服務。

董建宏表示，全國租金補貼申請案件數，新竹市就占3%，分析發現年輕人買房困難都是卡在第一桶金，因此政府希望透過社宅、包租代管的一系列政策，幫助年輕人在居住上獲得保障，此外，中央正在盤點公有土地 、公有宿舍，包括警察局、消防局，如果有改建需求，都請各縣市地方政府向中央陳報，住都中心將融入社宅進行改建，未來社宅直接就在警察局樓上，居民住的更安心，警察也有更好的辦公空間。

張治祥則喊話，「中央的政策我們配合，但地方的需求希望中央給予協助」，盼盡早通過延宕20多年的頭前溪沿岸都市計畫。市府指出，基地因屬特定農業區，必須採區段徵收開發，要先取得行政院核定國家重大建設計畫，內政部才同意續審，希望納入桃竹苗大矽谷計畫推動，促進大新竹生活圈交通、居住、產業發展環境提升。