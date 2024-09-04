聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢龍岡地下道 將增照明、彎道警示

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市中壢區康樂路龍岡地下道疑因裡外光線相差甚大，導致4個月內發生約20起機車自摔事件。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區康樂路龍岡地下道疑因裡外光線相差甚大，導致4個月內發生約20起機車自摔事件。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢區康樂路龍岡地下道4個月內，發生約20起自摔事件，當地里長懷疑地下道裡外光線相差甚遠，眼睛一時無法適應肇禍，市府養工處表示，進入地下道照明將由黃光改為白光，增設減速及限速牌面提醒用路人，轉彎處增加反光條警示改善。

龍岡地下道連通中壢平鎮前後站的重要通道，車流量相當大，當地里長莊英起表示，地下道機車道今年5月至8月約發生20起自摔事故，主因為地下道偏暗，現在陽光又強，進入地下道眼睛難適應環境，其中更有不少長輩，許多人都自認倒楣，附近鄰長常常要到場協助牽車。

市議員魏筠日前邀集相關單位研商改善，養工處橋梁隧道科回應，為解決「光適應」問題，現況地下道為黃光，會於地下道出入口處增設1盞高流明白燈，改善眼睛暗適應。

此外，地下道機慢車道彎道處，因機車騎士容易在轉彎時不慎擦撞側牆自摔，也將在彎道增設反光警示標誌，以及進入隧道時避免車速過快，在入口新增「易肇事路段」與速限標誌牌面，提醒騎士降速小心行駛，至於改善經費及期程，相關局處評估中。

標誌 自摔 車道

延伸閱讀

桃園龍岡地下道太暗 4個月發生約20起自摔、將增照明

未按圖施工害騎士摔傷 新竹西大路地下道今晨全面重鋪

鄭文燦涉貪影響桃園隊？ 子弟兵坦言「有派系但仍團結」

綠委批張善政捷運站命名惡搞民主 市府嗆：去問鄭文燦

相關新聞

中央社宅第2處動工 竹市府喊話 頭前溪都計延宕20年 盼盡早通過

國家住宅及都市更新中心昨天動工新竹市第2處社會住宅「建功安居」，預計2028年4月完工，提供743戶只租不售，規畫設置身...

中壢龍岡地下道 將增照明、彎道警示

桃園市中壢區康樂路龍岡地下道4個月內，發生約20起自摔事件，當地里長懷疑地下道裡外光線相差甚遠，眼睛一時無法適應肇禍，市...

桃園市水務局整治河川 699筆河川私有地待解套

以往取得河川區用地只能協議價購與用地徵收，對財政是一大負擔。桃園市2019年率全國之先實施「河川區容積移轉」，將10個市...

桃市河川容積移轉省7.8億 市府重新公告7區段

以往取得河川區用地只能協議價購與用地徵收，對財政是一大負擔。桃園市2019年率全國之先實施「河川區容積移轉」，將10個市...

桃市消防局救災科技應用 榮獲亞太資通訊科技應用獎

桃園市消防局以「智慧派遣、效率救援」為題，日前代表桃園市政府參加「2024亞太資通訊科技應用獎」，與亞洲多國城市競爭下，...

長照業務分散 桃市成立單一窗口盼解民怨

桃園市長照業務分屬社會局、衛生局管轄，但資源分散、申請過程不便，導致民眾常找不到正確的單位，民代也要求成立一次性窗口。為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。