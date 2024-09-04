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中壢龍岡地下道 將增照明、彎道警示
桃園市中壢區康樂路龍岡地下道4個月內，發生約20起自摔事件，當地里長懷疑地下道裡外光線相差甚遠，眼睛一時無法適應肇禍，市府養工處表示，進入地下道照明將由黃光改為白光，增設減速及限速牌面提醒用路人，轉彎處增加反光條警示改善。
龍岡地下道連通中壢平鎮前後站的重要通道，車流量相當大，當地里長莊英起表示，地下道機車道今年5月至8月約發生20起自摔事故，主因為地下道偏暗，現在陽光又強，進入地下道眼睛難適應環境，其中更有不少長輩，許多人都自認倒楣，附近鄰長常常要到場協助牽車。
市議員魏筠日前邀集相關單位研商改善，養工處橋梁隧道科回應，為解決「光適應」問題，現況地下道為黃光，會於地下道出入口處增設1盞高流明白燈，改善眼睛暗適應。
此外，地下道機慢車道彎道處，因機車騎士容易在轉彎時不慎擦撞側牆自摔，也將在彎道增設反光警示標誌，以及進入隧道時避免車速過快，在入口新增「易肇事路段」與速限標誌牌面，提醒騎士降速小心行駛，至於改善經費及期程，相關局處評估中。
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