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竹縣寶山鄉深井路、寶深路2條重要聯絡道路動工改善

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣寶山鄉寶深路、深井路改善工程上午舉辦開工典禮。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉寶深路、深井路改善工程上午舉辦開工典禮。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣寶山鄉公所爭取中央補助改善鄉內道路，其中深井路爭取到內政部國土署「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，改善工程今天動工，預計11月底前全數完工。

寶山鄉長邱振瑋強調，鄉公所致力改善鄉內道路品質，其中深井路爭取到內政部國土署「道路品質提升計畫」，獲中央補助984萬多元，公所自籌216萬餘元，合計1200萬元；另外寶深路第三期改善工程由公所自籌1200萬元辦理，兩案合計達2400萬元，希望提供鄉親平穩又安全的回家道路。

邱振瑋指出，深井路是鄉內寶斗村及深井村之間的重要聯絡道路，也是很多科技人前往竹南科學園區的通勤幹道，重要性不言可喻，這次將道路鋪面品質改善，除了提升行車舒適度，同時改善標誌標線強化交通安全，將以往只重視路平的道路設計進階至「路平與路安」兼具。

另外寶山鄉寶深路第三期道路改善工程，同樣是寶斗村以及深井村之間的重要聯絡道路，也是寶山鄉通往新竹市南隘社區的主要動線，這次寶深路將拓寬至8公尺，讓來往鄉親有更便利與安全的會車空間。

邱振瑋表示，打造安全的通行環境、提供鄉親安心舒適的通行道路是公所的重要施 政目標，將透過爭取中央計畫挹注，逐步改善早期規畫不佳的道路鋪面及相關附屬設施；未來將持續建置鄉內各社區安全、舒適的通學行車環境，串連寶山鄉整體生活環境空間發展，建構安全的交通路網。

今天的動工儀式，立委林思銘、新竹縣議會機要祕書林福君、新竹縣政府秘書石華平、國土署北區都市基礎工程分署主任馬志睿、新竹縣議員邱坤桶、寶山鄉民代表會主席古仁樺及各鄉民代表、村長多人參加開工祈福典禮。

寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉寶深路、深井路改善工程上午舉辦開工典禮。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉寶深路、深井路改善工程上午舉辦開工典禮。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉深井路爭取中央「道路品質提升計畫」補助，另外寶深路第三期改善工程由公所自籌經費辦理，兩案合計達2400萬元，相關示意圖。圖／寶山鄉公所提供

內政部 國土署 新竹

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