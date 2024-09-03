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桃市河川容積移轉省7.8億 市府重新公告7區段

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市2019年率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫」，為市庫節省下約7.8億元徵收費。圖／桃園市水務局提供
桃園市2019年率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫」，為市庫節省下約7.8億元徵收費。圖／桃園市水務局提供

以往取得河川區用地只能協議價購與用地徵收，對財政是一大負擔。桃園市2019年率全國之先實施「河川區容積移轉」，將10個市管河川納入容積移轉，減輕市庫負擔、地主也能多一個選項，截至8月底共辦理近4萬平方公尺、為市庫節省7.8億元徵收費。

水務局表示，7個河川區域容積移轉實施計畫及實施區段範圍，分別有南崁溪桃園區經國二橋至檜稽橋（桃園都市計畫）；南崁溪蘆竹區南竹路河底橋至高速公路橋（南崁地區都市計畫）；南崁溪桃園區有恆路至經國路經國橋（南崁地區都市計畫）。

南崁溪桃園區南平路南平橋至經國二路經國二橋（南崁地區都市計畫）；茄苳溪桃園區文中路文中橋至鐵路用地（縱貫公路桃園內壢間都市計畫）；老街溪平鎮區延平路一段延平橋至鐵路橋（中壢平鎮都市擴大修訂計畫）；社子溪楊梅區鐵路用地（楊梅火車站）至新梅五街（楊梅都市計畫）。

水務局表示，桃園市以往河川區的用地取得，僅有協議價購與用地徵收，2018年5月於「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」增訂河川區容積移轉相關條文，並於2019年10月正式公告「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」實施計畫，率先全國啟動第1個河川區容積移轉。

水務局表示，實施「河川區容積移轉實施計畫」，讓人民及政府多一個選項，透過河川區域的容積移轉，人民增加取得該區都市計畫可建築土地的容積，政府則可少負擔協議價購或徵收土地的費用。

南崁 桃園 都市計畫

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