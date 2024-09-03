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中央推社宅「建功安居」竹市動土 拚117年完工

中央社／ 新竹市3日電

國家住都中心指出，新竹市「建功安居」社會住宅今天動土，此案為中央全額投資，預計民國117年竣工，將可提供743戶住宅、只租不售，照顧民眾居住需求。

國家住宅及都市更新中心今天在新竹市東區舉辦「建功安居」社會住宅動土典禮，內政部次長董建宏致詞表示，盼以社會住宅、包租代管等政策，解決年輕人居住需求。

董建宏指出，中央也正盤店公有土地、公有宿舍等，例如警察局、消防局等若有改建需求，都可由各縣市地方政府向中央陳報，住都中心可評估融入社宅改建。

依據國家住都中心提供新聞資料，「建功安居」社會住宅總工程經費約新台幣39億4660萬元，由中央全額投資預計117年竣工，地點在竹市建功二路42巷，基地緊鄰馬偕兒童醫院且鄰近建功高中及清華大學、陽明交通大學，地理位置便利。

國家住都中心表示，「建功安居」社宅是一幢3棟地上14層、地下3層的建築，提供743戶住宅，另因應竹市為幼年人口比例高，也納入兒童支持的公共服務據點，規劃設置身心障礙者社區日照中心、發展遲緩及身心障礙兒童社區療育據點等，並結合鄰近的馬偕兒童醫院，完善兒童照顧服務。

新竹市政府發布新聞資料指出，「建功安居」社宅是透過國防部土地整體開發方式，由竹市府無償取得社會福利設施用地，並與國家住都中心合作興辦。

另外，在竹市推動的社宅包含興建中的「中雅安居」638戶、今天動土的「建功安居」743戶，以及規劃中的「金城安居」922戶，還有建功高中南側都更案提供200戶，共計2503戶社宅。

新竹 社宅 社會住宅

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