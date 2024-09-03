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桃市消防局救災科技應用 榮獲亞太資通訊科技應用獎
桃園市消防局以「智慧派遣、效率救援」為題，日前代表桃園市政府參加「2024亞太資通訊科技應用獎」，與亞洲多國城市競爭下，榮獲「傑出科技組織獎」殊榮，得到國際上的大力肯定，同時也受邀至日本東京於ASOCIO 2024 Digital Summit頒獎典禮受獎。
亞太資訊服務業組織（簡稱ASOCIO）於1984年成立，為亞太地區最大的資訊科技服務產業組織，並辦理享有資通訊界亞洲盃美譽的「亞太資通訊科技應用獎 （ASOCIO DX AWARD ) 」，表揚各會員代表的數位解決方案與應用標竿案例。
桃園市消防局自2019年起投入約1.43億，陸續建置各項運用物聯網技術的資通訊系統，包括解決消防人力及車輛任務分配的「戰力看板」、透過模組化智慧派遣的「119救災車組派遣系統」及掌握案件出勤狀態提供指揮調度的「RFID智慧車輛監控／車聯網管理系統」。
消防局局長龔永信表示，「戰力看板」及「119救災車組派遣系統」主要由任務編組電子化及人車模組化2大架構結合，除了讓救災資源有效分配，也可避免救災人員混合編組的風險，開始實施後，執行火災及災害搶救案件的出動時間下降15秒、派遣車次下降2185車次，從出動到完成任務的平均時間下降15分鐘，以適切的人車數，更有效率的完成任務。
另「RFID智慧車輛監控／車聯網管理系統」的導入，除可自動記錄出勤及返隊時間外，更可透過救災救護車上多個鏡頭，將車輛即時影像透過4G網路回傳119指揮中心，更快了解執行任務的現場狀況，以利即時指揮調度及增派支援。
每次的出勤救援，都可能挽回無數的寶貴生命，桃園市消防局致力於透過智慧科技方式提高救援效率，努力朝著智慧永續城市的方向發展，未來將持續開發運用，以保護市民的生命安全，減少災害造成損失。
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