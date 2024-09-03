長照業務分散 桃市成立單一窗口盼解民怨

桃園市長照業務分屬社會局、衛生局管轄，但資源分散、申請過程不便，導致民眾常找不到正確的單位，民代也要求成立一次性窗口。為此，市府成立綜合服務櫃台，即日起提供民眾長照機構設置申辦、長照服務使用、長者假牙補助或外籍看護工申請等相關服務，並由專人協辦，盼減少市民困擾。

市府統計，桃園市老人約30萬人，近7.1萬人有長照需求，市府目前設置長照中心作為服務窗口，其中，居家服務跟社區式服務站由社會局負責，住宿式服務由衛生局負責，但民眾普遍不清楚2局處分工方式，民眾光尋找窗口就一個頭兩個大。

議員李宗豪直言，常有民眾反映打電話到市府詢問相關問題，後來才發現不屬於該科室業務，要再轉接或重打，申請效率差，在關懷據點拜訪時，最常被問的問題也是「我要申請服務應該到哪個單位」，凸顯民眾對政府業務分散感到困擾。

衛生局副局長余依靜表示，市府重新規畫空間，9月起在市政大樓一樓重新打造聯合服務櫃台，其中設立長照申辦諮詢單一窗口，盼減去民眾諮詢、往返洽辦的時間。

余依靜說，長照服務櫃台將提供各類長照相關申辦與諮詢，例如不同身分別的假牙補助要問哪個單位、失智照護可就近使用哪些資源、身心障礙鑑定進度到哪、籌設住宿式長照機構如何申辦等都可以詢問。

議員楊朝偉表示，市府整合單一窗口，短期內或許可解決民眾困擾，但業務仍由同一批公務員辦理，還可能徒增政府機關組改困擾，不一定能帶來好處；議員謝美英也說，此舉雖可節省民眾申請時間，但衛生局、社會局業務量極大，長照處仍有成立必要，若能將長照業務獨立出來，對於民眾及第一線工作者都是佳音。

余依靜回應，是否成立長照處仍待評估，若成立，相關人力需再規畫至少4組員額及相關幕僚單位，組織修編也需一定流程及時間；現階段衛生局接獲長照需求個案時，照管中心即會由專員進行評估，與社會局及其他相關局處也會保持橫向溝通順暢。