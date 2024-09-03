竹縣寶山往園區道路易壅塞 改善方案爭取明年6月動工

新竹縣寶山鄉雙園路一段轉園區三路、工業東九路口，在每天上、下班的交通尖峰時間，交通壅塞嚴重，改善方案在竹竹苗園縣市平台討論後，經縣府與新竹科學園區管理局、寶山鄉公所合作向內政部爭取補助，最近已獲中央同意並核定經費2480 萬元，工程將爭取在明年6月動工，如用地徵收等流程順利，可望在2026年6月完工。

新竹縣政府工務處指出，雙園路一段轉園區三路、工業東九路口晨峰、昏峰交通壅塞，車流都匯集於此，成為瓶頸路段，道路服務水準也低落，因寶山台積電園區擴建計畫，使得此處路口交通流量更是大幅增長，因此需要增設右彎專用道，銜接工業東九路及園區三路，促使當地交通順暢。

全案已獲中央納入生活圈交通系統建設計畫（市區道路），核定經費2480 萬元，其中，由中央補助 1690萬6000 元，地方配合款789萬4000 元，地方配合款由縣府、新竹科學園區管理局及寶山鄉公所共同負擔，工程將交由寶山鄉公所執行。

改善工程方案包括右彎車道拓寬範圍，全長約77 公尺，此外雙園路口車道配置原為雙線道，拓寬後將增為四線車道；因工程涉及用地徵收或價購、招標等作業，期程較難明確估計，將爭取在明年6月動工，一年後完工通車。