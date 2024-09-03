就是要台鐵便當 苗栗火車站開賣5天、天天搶購一空

國營台灣鐵路公司苗栗車站台鐵便當停售多年，8月30日恢復開賣，許多民眾慕名而來，就是要台鐵便當，天天搶購一空，甚至有民眾投訴難道是搞饑餓行銷？業者回應目前試營運期間超乎預期，數量會往上調整。

苗栗火車站商場空間，因疫情影響停擺多年，去年底重新招標出去，1樓便利商店今年7月1日營業，2樓空間8月30日開賣台鐵便當，及展示文創商品，台鐵便當中午50個、下午40個，今天中午加碼到100個，還沒有到表定開賣的上午11點半，全部被搶購一空，還有向隅者，一個便當難求，甚至遭到投訴質疑搞飢餓行銷。

買便當消費者以附近居民為主，目前旅客還不多，他們說，網路臉書或是口耳相傳，知道新開賣台鐵便當來嘗鮮，且台鐵便當有口碑，價格與一般便當也差不多，因此專程來購買。

也有吃感情的，一名彭姓苗栗市民表示，大學時期火車上最好吃的就是台鐵便當，尤其是排骨便當，最好還能加上酸菜，比較要回味從前的感覺；還有吳姓老台鐵人認為台鐵便當就是好吃，排骨肉有特別滋味。

黃小姐向台鐵及媒體投訴，苗栗火車站台鐵便當開賣，她8月30日、31日連續2天撲空，不然剩下素食便當，數量根本不夠，是不是搞飢餓行銷？2樓的販售空間不顯眼，也沒有鐵路便當的招牌，希望可以改善。

苗栗火車站回應業者代售台鐵便當屬商業行為，站方不便甘涉，但也要考量台鐵台中餐廳可以供應的數量。業者則表示，台鐵便當目前是試賣期間，每一天都是第一次，流程、人力及數量都在滾動檢討。