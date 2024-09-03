桃市軍人忠靈祠秋祭 八德生命紀念館滿布哀思

緬懷亡故國軍將士，桃園市政府今在八德生命紀念館的桃園市軍人忠靈祠舉行2024年秋祭典禮，由市長張善政擔任主祭官，帶領陪祭、與祭人員向國軍忠烈將士靈位獻花、獻果，隨即由司儀恭讀祭文後，行三鞠躬禮完成大典，過程肅穆莊嚴，稍後張善政也一一向到場的遺族代表們致意；他說，因為有家屬的付出，國軍先烈才能無後顧之憂地為國效力。

張善政表示，九三軍人節這天代表市府及市民朋友到忠靈祠，向為國犧牲的先烈們致上最誠摯的追思與悼念，國軍先烈在軍旅期間無私奉獻，為保家衛國付出了寶貴的生命，正因為有先烈們的奉獻與犧牲，國人才得以享有安和樂利的社會，所以應該時刻心存感激，勿忘國軍先烈的貢獻。

市府民政局表示，位於八德生命紀念館內四樓的「軍人忠靈祠」是桃園第一個國軍專用骨灰櫃位區，同時設置雙人櫃位，圓滿已故軍人、榮民與配偶合葬的心願。第一期工程於2021年10月啟用，目前設置有3390個單人櫃位及210個雙人櫃位，截至上個月止，已有894件榮民或榮眷申請單人櫃、76件申請雙人櫃安厝，櫃位數量充足，將逐年向中央爭取補助。此外，市府也建立「桃園市軍人忠靈祠」網站，提供便捷的線上櫃位查詢服務。