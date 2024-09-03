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桃市軍人忠靈祠秋祭 八德生命紀念館滿布哀思

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
位於八德生命紀念館內四樓的「軍人忠靈祠」是桃園第一個國軍專用骨灰櫃位區，2021年10月啟用，設置有3390個單人櫃位及210個雙人櫃位，截至上個月止，已有894件榮民或榮眷申請單人櫃、76件申請雙人櫃安厝。記者陳恩惠／攝影
位於八德生命紀念館內四樓的「軍人忠靈祠」是桃園第一個國軍專用骨灰櫃位區，2021年10月啟用，設置有3390個單人櫃位及210個雙人櫃位，截至上個月止，已有894件榮民或榮眷申請單人櫃、76件申請雙人櫃安厝。記者陳恩惠／攝影

緬懷亡故國軍將士，桃園市政府今在八德生命紀念館的桃園市軍人忠靈祠舉行2024年秋祭典禮，由市長張善政擔任主祭官，帶領陪祭、與祭人員向國軍忠烈將士靈位獻花、獻果，隨即由司儀恭讀祭文後，行三鞠躬禮完成大典，過程肅穆莊嚴，稍後張善政也一一向到場的遺族代表們致意；他說，因為有家屬的付出，國軍先烈才能無後顧之憂地為國效力。

張善政表示，九三軍人節這天代表市府及市民朋友到忠靈祠，向為國犧牲的先烈們致上最誠摯的追思與悼念，國軍先烈在軍旅期間無私奉獻，為保家衛國付出了寶貴的生命，正因為有先烈們的奉獻與犧牲，國人才得以享有安和樂利的社會，所以應該時刻心存感激，勿忘國軍先烈的貢獻。

市府民政局表示，位於八德生命紀念館內四樓的「軍人忠靈祠」是桃園第一個國軍專用骨灰櫃位區，同時設置雙人櫃位，圓滿已故軍人、榮民與配偶合葬的心願。第一期工程於2021年10月啟用，目前設置有3390個單人櫃位及210個雙人櫃位，截至上個月止，已有894件榮民或榮眷申請單人櫃、76件申請雙人櫃安厝，櫃位數量充足，將逐年向中央爭取補助。此外，市府也建立「桃園市軍人忠靈祠」網站，提供便捷的線上櫃位查詢服務。

八德區公所說，早年曾參與古寧頭、八二三戰役的金門自衛隊員楊誠明、楊林嘉碧夫婦，戰後舉家由金門遷至桃園八德，靠著做泥水、賣菜養大6子女，今年7月楊翁以93歲高壽安詳辭世，如今安厝於忠靈祠；92歲楊妻回憶「砲彈就像下雨，咻咻叫」即使戰後已過數十年仍歷歷在目，同是自衛隊員的她表示「之後也將和老伴一起住進忠靈祠」。

桃園市政府今天在八德生命紀念館（軍徽樓）舉行桃園市軍人忠靈祠秋祭典禮，會中邀請桃園市軍人服務站長房明德、桃園市後備指揮部指揮官蘇國棟、憲兵指揮部桃園憲兵隊上校傅朝任等軍方代表及國軍將士遺族出席。記者陳恩惠／攝影
桃園市政府今天在八德生命紀念館（軍徽樓）舉行桃園市軍人忠靈祠秋祭典禮，會中邀請桃園市軍人服務站長房明德、桃園市後備指揮部指揮官蘇國棟、憲兵指揮部桃園憲兵隊上校傅朝任等軍方代表及國軍將士遺族出席。記者陳恩惠／攝影
桃園市長張善政今天前往位於八德生命紀念館（軍徽樓）的桃園市軍人忠靈祠主持秋祭典禮，過程莊嚴肅穆，典禮後向遺族代表一一致意。記者陳恩惠／攝影
桃園市長張善政今天前往位於八德生命紀念館（軍徽樓）的桃園市軍人忠靈祠主持秋祭典禮，過程莊嚴肅穆，典禮後向遺族代表一一致意。記者陳恩惠／攝影
八德生命紀念館內四樓的「軍人忠靈祠」是桃園第一個國軍專用骨灰櫃位區。記者陳恩惠／攝影
八德生命紀念館內四樓的「軍人忠靈祠」是桃園第一個國軍專用骨灰櫃位區。記者陳恩惠／攝影

國軍 桃園 軍人節

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