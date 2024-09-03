新竹建功安居社宅動工 竹市府喊話中央通過頭前溪都計
國家住宅及都市更新中心今天上午動工新竹市第2處社會住宅「建功安居」，預計2028年4月完工，可提供743戶只租不售，新竹市府秘書長張治祥也向中央喊話，希望儘早通過頭前溪沿岸都市計畫，以興建更多社宅「中央的政策我們配合，但地方的需求希望中央給予協助」。
張治祥表示，新竹市府取得土地後，無償撥用給中央蓋社宅，讓社宅能照顧更多年輕人，未來新竹市還有更多社宅案，新竹市絕對全力以赴協助中央，而新竹市是個非常小的城市，但卻是少數人口正成長的城市，因此在居住需求上非常需要更多支持，也盼中央能儘早通過延宕20多年的頭前溪沿岸都市計畫，釋出更多土地興建社宅「中央的政策我們配合，但地方的需求希望中央給予協助」。
「建功安居」位於建功二路、緊臨馬偕兒童醫院，附近還有建功高中、清華大學、陽明交通大學等學校，且位於高速公路交流道旁，交通十分便利，設計為3棟14層樓建築，希望以造鎮為目標，打造集兒福、身障等一系列設施的社宅，滿足新竹年輕人成家需求。
內政部政務次長董建宏表示，以全國租金補貼申請案件數來看，新竹市就占3%，分析後發現年輕人買房困難都是卡在第一桶金，因此政府希望透過社宅、包租代管的一系列政策，幫助年輕人在居住上獲得保障，讓年輕人可以用低廉租金解決居住需求，可以累積第一桶金從事更多創業、挑戰。
董建宏提到，中央正在盤點全國公有土地 、公有宿舍，包括警察局、消防局如果有改建需求，都請各縣市地方政府向中央陳報，住都中心將融入社宅進行改建，未來社宅直接就在警察局樓上，居民住的更安心，警察也有更好的辦公空間。
國家住都中心表示，新竹市是全國幼年人口比例最高的城市，「建功安居」納入兒童支持的公共服務據點，規畫設置身障者社區日照中心、發展遲緩及身障兒童社區療育據點等設施，能結合鄰近的馬偕兒童醫院，完善兒童照顧服務。
目前住都中心在全國總計已動土88處社宅基地，包含都更分回在內，在新竹市也已推動4處，共計2503戶社宅決標，住都中心承諾未來將持續與新竹市政府合作，規畫更多社會住宅，滿足民眾成家期待。
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