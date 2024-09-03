汽車排氣管改裝店試車不掛牌、掛他牌吵 桃市府上門抓

桃園市環保局表示，日前接獲民眾投訴指蘆竹區某家改裝汽車排氣管店，車沒掛車牌就在馬路測試改裝的排氣管，噪音管制科於是聯合蘆竹警分局、經發局和監理站稽查該改裝車店，依據網路相關資料，責令店家整理出10多輛曾經手的改裝車限期到檢查驗，店家知道被聯合稽查鎖定後，同意配合改善。

環保局表示，這家改裝店生意相當好，網路上面卻引來不少抱怨，原因是店家幫客戶安裝改裝的排氣管以後，在馬路上測試，不但音量讓民眾抓狂，有時候還沒掛車牌，或用一些牌子擋住車號，行徑讓人不以為然。稽查當天雖然在店裡面沒看到網路上的改裝車輛，不過業者還算配合，承認有改裝車排氣管，也承認沒掛車牌和一些遮掩車號的行為不對。環保局和監理站、警方當場限業者一個月內整理出改裝車輛的資料，交給監理站通知這些車輛到站授檢。

環保局噪音管制科同時說明，說明，交通部已經通過機車排氣管改裝時，必須要安裝有認證的排氣管，否則會處理1800至3600元罰鍰，不過這項修訂的法規明年1月1日才實施，目前是宣導勸導期，暫時不罰；不過駕駛人和車行也不要心存僥倖，警方和環保、監理單位還是可以透過路檢、聲音照相等手段打擊改裝車衍生的噪音問題。至於汽車方面，雖然桃園市政府也曾情交通部用認證的方式管制汽車排氣管改裝，但是交通部並沒有回應這部分。

環保局表示，自去年6月1日啟動「靜桃計畫」後，今年暑假加強打擊追蹤輔導改裝車足跡，查緝取締及輔導改裝車業，也採取多項措施來管控城市噪音問題，依陳情熱點分析設立13個寧靜示範區，於寧靜示範區內加強噪音防制工作，措施包含環警監聯合稽查、聲音照相科技執法、改裝溯源查核、酒駕暨噪音車通報、AI改裝排氣管偵測以及固定式和移動式測速照相裝置，與搭配交通號誌的時制調整降低行駛速度等，機車時速50公里以下音量達86分貝就要受罰，時速51至70公里達90分貝受罰。

此外，環保局也呼籲市民共同參與噪音防制工作，結合當地社區里長和巡守隊合作，加強防制夜間機車噪音的宣導，提高市民公德心與保障社區的安寧環境。上述管制措施實施以來，至今年7月底陳情案件量已顯著下降25.8%，明顯提升桃園市民生活品質。

在車輛改裝排氣管源頭管理層面，環保局向交通部建議將排氣管改裝列為不得隨意變更的項目，或在變更時須經查驗合格並辦理登記列管，交通部也通過明年1月改裝的排氣管需認證。市府還建議經濟部（標檢局）將改裝部品納入商品檢驗與管制，避免因改裝部品未經檢驗而引發的環保罰款問題，期許藉由中央源頭控管修法與地方嚴格執法相結合，共同遏制違規車輛噪音，達到源頭控管和末端稽查的效果。

環保局也呼籲市民朋友一同監督噪音車，若發現噪音車時，可把相關照片和影片上傳至環境部噪音車檢舉網站https://noisecar.moenv.gov.tw/public/home，經查證屬實環保局會對該車輛發檢測通知，逾期不到檢或未通過檢驗者，可處最高3600元罰緩和告發限期改善。