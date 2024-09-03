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通學路徑大改造！竹縣中山國小通學路徑改善今天動工

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮中山國小「校園周邊及行車安全道路改善計畫」改善工程今天動工，預計120個日曆天完工，打造友善人本的通學廊道。記者胡蓬生／攝影
新竹縣竹東鎮中山國小「校園周邊及行車安全道路改善計畫」改善工程今天動工，預計120個日曆天完工，打造友善人本的通學廊道。記者胡蓬生／攝影

新竹縣政府持續改善校園周邊通學步道，竹東鎮中山國小爭取內政部國土署「校園周邊及行車安全道路改善計畫」獲中央補助959萬多元，縣府自籌210萬多元，改善工程今天動工，預計120個日曆天完工，打造友善人本的通學廊道。

教育局長楊郡慈說，中山國小通學步道改善工程將既有通學廊道，包括中山路、新生路兩個路段，串聯中山路既有的實體通學步道，將進行總長265公尺的改善工程，重新擘劃合宜的通學動線，除提供師生安全友善的步行空間，更與周邊鄰里環境結合，兼具美感。期望工程如質如期完成，提供學生友善安全且具美感的通學廊道，也讓周邊社區民眾有更優質的鄰里環境。

教育局指出，中山路與新生路口原有圍牆將移除，可解決行車視線死角，並設置三角庇護空間，行人在此路口可兩段式穿越路口，新生路則是將原有圍牆退縮後建置實體人行道，配合既有道路線型，人行道寬度維持1.5公尺以上。

另外一大特色，在於新生路口轉角部分將結合街角的伯公廟，將校園圍牆大範圍退縮，讓街角伯公廟周邊可形成一個行人通行兼具駐留功能的小廣場空間，提升學童通學安全同時，也能優化周邊鄰里的休憩環境。

縣長楊文科表示，為提供行人、學生更安全的通行步道，縣府與各鄉鎮市公所等單位，共同向中央爭取「校園周邊及行車安全道路改善計畫」共19案，工程將於年底前陸續完工。另外，今年「永續提升人行安全計畫」也獲核定補助12案，總經費1億8209萬元，工程地點涵蓋竹北、竹東、關西、新埔、新豐及尖石，其中8案為改善校園周邊的人行步道，包括文興國中、文興國小、東興國中、嘉豐國小、松林國小、秀巒國小、尖石國中、梅花國小，盼改善現有道路，提供學生更寬敞、安全的通學道路。

新生路原有圍牆退縮後，將建置實體人行道。圖／新竹縣政府提供
新生路原有圍牆退縮後，將建置實體人行道。圖／新竹縣政府提供
竹東鎮中山國小校園周邊通學步道辦理改善，中山路與新生路口改善後的示意圖。圖／新竹縣政府提供
竹東鎮中山國小校園周邊通學步道辦理改善，中山路與新生路口改善後的示意圖。圖／新竹縣政府提供
竹東鎮中山國小「校園周邊及行車安全道路改善計畫」改善工程今天動工，圖為新生路改善後的示意圖。圖／新竹縣政府提供
竹東鎮中山國小「校園周邊及行車安全道路改善計畫」改善工程今天動工，圖為新生路改善後的示意圖。圖／新竹縣政府提供
新生路路口轉角部分改善後的示意圖。圖／新竹縣政府提供
新生路路口轉角部分改善後的示意圖。圖／新竹縣政府提供
新生路路口轉角部分結合街角的伯公廟，校園圍牆將大範圍退縮。圖／新竹縣政府提供
新生路路口轉角部分結合街角的伯公廟，校園圍牆將大範圍退縮。圖／新竹縣政府提供

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