通學路徑大改造！竹縣中山國小通學路徑改善今天動工

新竹縣政府持續改善校園周邊通學步道，竹東鎮中山國小爭取內政部國土署「校園周邊及行車安全道路改善計畫」獲中央補助959萬多元，縣府自籌210萬多元，改善工程今天動工，預計120個日曆天完工，打造友善人本的通學廊道。

教育局長楊郡慈說，中山國小通學步道改善工程將既有通學廊道，包括中山路、新生路兩個路段，串聯中山路既有的實體通學步道，將進行總長265公尺的改善工程，重新擘劃合宜的通學動線，除提供師生安全友善的步行空間，更與周邊鄰里環境結合，兼具美感。期望工程如質如期完成，提供學生友善安全且具美感的通學廊道，也讓周邊社區民眾有更優質的鄰里環境。

教育局指出，中山路與新生路口原有圍牆將移除，可解決行車視線死角，並設置三角庇護空間，行人在此路口可兩段式穿越路口，新生路則是將原有圍牆退縮後建置實體人行道，配合既有道路線型，人行道寬度維持1.5公尺以上。

另外一大特色，在於新生路口轉角部分將結合街角的伯公廟，將校園圍牆大範圍退縮，讓街角伯公廟周邊可形成一個行人通行兼具駐留功能的小廣場空間，提升學童通學安全同時，也能優化周邊鄰里的休憩環境。