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中秋食品抽驗 苗縣查核35家、抽驗54件全數合格

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣衛生局近日針對縣內食品業者共查核35家次，抽驗54件成品及半成品，檢驗結果均符合規定。圖／苗栗縣政府提供
苗縣衛生局近日針對縣內食品業者共查核35家次，抽驗54件成品及半成品，檢驗結果均符合規定。圖／苗栗縣政府提供

中秋節親朋好友團聚烤肉、聚餐已是國人歡慶中秋的應景活動，苗栗縣政府為保障民眾在佳節安心享用食品，衛生局近日執行「中秋應景食品製造業稽查」、「中秋應景食品抽驗」及「中秋應景餐飲業稽查」專案，針對縣內食品業者查核35家次，抽驗54件成品及半成品，檢驗結果今出爐，全數符合規定。

縣衛生局表示，此專案分別至轄內月餅製造業、超市賣場及餐飲業場所等地，執行中秋應景食品抽驗，包括月餅成品、餡料、生鮮蔬果、禽畜水產品、水產煉製品、調味醬料、即食食品等；檢驗項目包含衛生標準、食品添加物、農藥殘留、動物用藥殘留等，檢驗結果皆與規定相符。

另外，針對月餅製作烘焙業及中秋應景餐廳衛生查核，稽查重點為食材來源溯源，從業人員衛生習慣，製作環境衛生安全，以及是否正確使用食品添加物等項目，有全數符合食品良好衛生規範（GHP）準則規定。

雖然抽查結果尚符合規定，衛生局長楊文志仍提醒消費者，在選購食品時應慎選，避免選擇顏色過於鮮豔、具刺鼻味、非天然原味及非適當貯存溫度的食品，最好是選擇完整包裝、標示清楚及信譽良好廠商製售的食品較有保障。

同時，應注意保存方式與食用期限，避免因儲存不當造成食品變質；中秋佳節歡聚烤肉時，也應注意食物製備及燒烤食品的衛生，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。

中秋節 月餅 衛生局

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