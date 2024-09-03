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他連7次苑裡鎮房裡溪燒垃圾原因曝光 縣長指示協助處理

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
72歲鄭姓男子今年8月14日至30日間，7次到苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防燒垃圾，警方查獲依公共危險罪嫌移送。圖／通霄警察分局提供
72歲鄭姓男子今年8月14日至30日間，7次到苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防燒垃圾，警方查獲依公共危險罪嫌移送。圖／通霄警察分局提供

72歲鄭姓男子今年8月14日至30日間，7次到苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防燒垃圾，遭公共危險罪移送，今天縣務會議揭露因工廠倒閉，無力處理下腳料，以致省小錢處理，卻觸犯刑罰，縣長鍾東錦指示協助處理。

苑裡鎮房裡溪堤防邊地處偏僻，暗夜燒垃圾事件頻傳，環保局裝設縮時攝影機監控，發現鄭男8月14日至30日，期間7次凌晨用轎車載行李箱下腳布料到堤防邊放火燃燒，警方循線於8月30日凌晨2點當場逮人，查獲車內多包下腳料及汽油噴槍，依公共危險罪嫌移送法辦，可處3年以下徒刑。此外，露天燃燒垃圾，可依空氣汙染防制法處1200元至10萬元罰鍰。

今天縣務會議討論案例，縣府環保局長陳華盛說，鄭男原來開設行李箱工廠，2014年倒閉，倉庫堆放的下腳布料送燒1噸要5000元，如果委託處理，1噸花費近萬元，因此陸續趁著凌晨載到偏僻地點放火燒。

鍾東錦認為鄭男因要省錢，卻觸犯刑罰，還汙染空氣，因小失大、得不償失，指示環保局協助鄭男，環保局初步查訪鄭男在倒閉工廠仍約有3噸存量，轎車也被查扣，將轉介合法清除處理機構處理。

苗栗縣泰安重要聯絡道路苗62線於前年3月24日春雨，3個多小時兩度落石，第二次造成休旅車駕駛林姓廚師部分截指等傷害，訴請國家賠償，一審法官認定縣府沒有採取緊急應變措施，有公共設施管理欠缺的責任，最近判賠131萬多元。

另外，縣務會議討論泰安鄉苗62線6公里處前年3月24日春雨落石，擊中林姓廚師駕駛休旅車，穿過擋風玻璃，造成林右手壓砸傷併指骨外傷性部分截指等傷害，一審判縣府國賠131萬多元案，鍾東錦指示，避免曠日廢時、勞民傷財，如果事實明確，縣府原則不上訴。

環保局長 空氣汙染 鍾東錦

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