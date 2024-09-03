桃園義消無人機分隊成立 分隊長夢想當「機長」實現了

桃園市義勇消防總隊特搜大隊昨正式成立無人機分隊，可以協助執行水域、山域等災害現場環境快速檢視，大大提升災害應變能力。接下重責的分隊長王弘基說，自己小時候曾夢想當「機長」，如今也算變相地成為實現夢想了，期許無人機分隊能為消防局帶來新的里程碑。

桃園市消防局昨晚舉行無人機分隊成立典禮，亦與南亞技術學院簽訂合作備忘錄，希望進一步提升桃園市災害應變與救援能力，並以先進科技技術協助災難救援工作，首重於山難、水域搜救及地震災害等需長時間或較大範圍的快速搜索任務。

今年4月3日花蓮地震災害，無人機展現卓越的搜索與救援效能，透過空中偵察與定位，成功尋獲多名受困人員，顯示無人機在災難救援中不可或缺的價值與功能，因此促使桃園市消防局成立無人機隊，以提升災害應變能力，確保市民生命財產安全。

新上任的義勇無人機分隊長王弘基表示，擔任義消超過十年，平時經營報廢回收車行，桃園市消防局的救災演練報廢車皆由他提供。小時候的夢想是當飛行員，但隨著時間推移漸漸忘記了夢想，直到近日受到消防局詢問，聽到自己要成為「機長」了，也算是實現夢想。他說千萬不要小看無人機，可以帶來的豐功偉業絕對會超過想像，隊上網羅許多有影像剪輯專業的人才，包括導演、導播等，期許無人機分隊未來在科技救災的導入，能夠為消防局帶來新的里程碑。

消防局長龔永信表示，無人機分隊目前義消人數達25人、證照符合執行機關執行任務者達23人、配發2架載重2公斤以下的無人機，將由第一搜救救助分隊統籌管理。分隊可協助執行水域、山域搜索及各種災害現場環境快速檢視，相關資訊可提供現場指揮官作為搜索及搶救方式參考。