幼教師曾拿菜瓜布刷兒童臉？ 嘉豐幼兒園新接手團隊喊冤

新竹縣嘉豐非營利幼兒園遭家長指控有多名老師對幼童不當對待，時代力量黨主席王婉諭質疑，新接手的團隊曾爆出幼教老師拿「菜瓜布猛刷兒童臉部」，且回聘有疑慮的教保人員，新經營團隊能不能好好對待孩子，新竹縣政府後續必須緊盯。接手的新竹縣教保人員協會理事長葉桂娥指出，菜瓜布事件是一起冤案，經教育局調查沒有任何教師被懲處。

嘉豐非營利幼兒園2020年由社團法人台灣幼兒早期教育協會承攬，1次簽約4年，不過嘉豐幼兒園因連續2年皆發生不當對待幼兒事件，新竹縣政府在今年2月及3月期間召開2次審議會，經評估後，會議決議「不予續約」，並於3月至5月辦理新法人遴選，7月初召開家長說明會，新學年起由社團法人新竹縣教保人員協會正式接手。

葉桂娥指出，菜瓜布事件發生在2020年，且是一起冤案，當時是老師用科技海綿沾水擦拭小朋友臉上塗畫，當天孩童臉部無異狀、家長也沒異議，直到第2天小朋友因過敏臉腫，醫生證明也是開立過敏，但事後對方卻因此要求60萬賠償，教育局事後調查也沒有任何老師遭到裁處，只是該事件不斷被外界放大，「真的很冤枉」。

葉桂娥又說，事後該家長到處找民代陳情、媒體報導，甚至言語侮辱她，由於該幼兒園是鄉公所委託她管理，最終鄉長指示希望大家把事和解掉，她才給予對方3萬元，沒想到此舉竟然被有心人士在湖口各大臉書社團質疑：「既然沒犯錯為什麼要賠錢」，她覺得真的很委屈。

至於回聘有疑慮的教保人員，葉桂娥也說明，嘉豐幼兒園是5月公開招標，開標後他們是第二順位，原本以為沒希望，直到6月2日教育局告知第一順位放棄，問她要不接，她6月7日才找9個理監事場勘，並在6月14日與老師們見面，直到7月8日才去跟所有願意續任的老師面談，當時24位現場老師有17位願意留任、行政4位。

葉桂娥說，等到7月19日補齊24位老師，沒想到7月22日接到教育局通知，說有家長檢舉其中2個現場老師、1助教因涉案不能續任，她又重新招募補齊老師，並於7月30日邀請專家對所有教職員工上教保人員法治課。

至於外界質疑回聘、沒離開的是2位辦公室行政人員，因教育局說2人都還在調查階段，沒動手打小孩，只有大聲喝斥，因都還在調查階段，她希望毋枉毋縱，也希望行政能正常運作，但並非外界所說回聘有疑慮的教保人員。

葉桂娥強調，她從事幼教40多年，也是新竹本地人，更是有牌園長，未來會以孩子為中心，本著溫馨進入嘉豐，讓每個孩子都能快樂成長。