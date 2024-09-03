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嘉豐非營利幼園 爆不當對待幼童

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣公辦民營嘉豐非營利幼兒園，今年6、7月發生教保人員疑似不當對待幼童事件，縣府教育局啟動調查，新學年更換新竹縣教保人員協會接手，時力黨主席王婉諭昨天爆出新團隊有「黑歷史」，縣府必須緊盯，縣議員蔡蕥鍹則質疑幼兒園接二連三出事，教育局難辭其咎。

新竹縣教保人員協會理事長葉桂娥表示，被爆的黑歷史其實是一起冤案，教育局事後調查也沒任何老師遭到裁處，只是不斷被放大，「真的很冤枉」，她從事幼教40多年，也是在地人，更是有牌園長，未來會以孩子為中心，本著溫馨進入嘉豐，讓每個孩子都能快樂成長。

教育局表示，新團隊接手經營，教育局規畫非營利幼兒園園長經驗分享交流會，另請幼教輔導團每月入園指導，定期與教育局開會，教育局並將加強稽查頻率。

嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心由社團法人台灣幼兒早期教育協會2020年簽約4年承攬，不過連續2年發生不當對待幼兒事件，6、7月間遭投訴對8名2歲幼童不當對待，教育局啟動調查，縣府也不予續約，新學年新竹縣教保人員協會接手。

不過，王婉諭爆料新團隊4年前開設的幼兒園，曾發生幼教老師拿「菜瓜布猛刷兒童臉部」事件，她質疑有過不良記錄的團隊，能不能好好對待孩子？

竹北市代游雅婷說，非營利幼兒園實施辦法無明文規定投標法人需檢具過去是否違法或裁罰，「等於經營計畫書做得好就可承攬」，完全沒約束力，建請中央修法，杜絕不良紀錄法人競標。

蔡蕥鍹指出，全國首座公辦民營托育園區屢爆爭議，考驗政府部門應變及危機處理能力，接手團隊如何善後恐是難題，質疑民眾如何放心讓孩子在這環境下托育？

團隊 幼兒園 教育局

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