桃園自助洗衣店立法納管 草案出爐

桃園24小時營業的自助洗衣店越來越多，但現場無人駐點，潛藏公安危機，去年9月就有店家氣爆大火，破碎玻璃噴濺割傷路過女移工，民代要求盡快制訂管理辦法改善；桃園市經濟發展局為此提出「自助洗衣店安全管理自治條例」草案，明訂此類型店鋪開設位置、面積和防災設備規範，違者可處6千元到5萬元不等罰款，最快年底上路。

依財政部統計資料庫查詢，桃園去年1月自助洗衣店共326家，去年6月成長到349家，最新統計數據為今年6月374家，台中去年6月有388家，今年6月成長到423家，均明顯成長；台中經發局表示，已將自助洗衣店納為每年天然氣事業查核重點，除了定期檢查，也輔導業者加裝主動防護設施。

桃園一間自助洗衣店去年9月疑瓦斯管線問題引發氣爆，不僅左鄰右舍店面車輛受波及，一名菲律賓籍女移工恰巧路過，也被噴濺的玻璃割傷，驚天巨響過後，大火也隨即吞噬整間店面。

吳姓自助洗衣業者指出，烘衣機的熱能來源有電力或燃燒天然氣、瓦斯2類，後者成本較便宜，較多業者採用，但管線沒接好就易生意外，桶裝瓦斯有傾倒可能，風險尤其高；游姓業者有10部機器可烘衣，均使用天然氣，管線申設、偵測預警系統和緊急遮斷裝置已花15萬元，開銷不小，盼加強所需經費有政府補助，申請流程也盡量簡化。

國民黨桃園市議員黃敬平今年4月曾點出台北2021年就修訂相關自治條例，要求桃園加速規畫；經發局8月29日提出草案，13條法規明定自助洗衣店只能設在1樓，樓地板面積不得超過300平方公尺，防災設備除了瓦斯及一氧化碳濃度偵測警報器外，還要有微電腦瓦斯表與自動緊急遮斷裝置。

桃園經發局表示，草案也有處罰條例，違者可處6千元到5萬元不等罰款，罰三次以上未改善屬情節嚴重，可能面臨停業60天處分，預告12日截止，相關意見送法務局審核，再提報到市政會議討論，預計11月送議會審查，最快年底公告實施。