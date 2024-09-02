中秋節將至！桃園八德義消挺庇護 贈弱勢家庭中秋禮盒
中秋月圓佳節將至，桃園市八德消防分隊與八德義消分隊，昨到八德區建德路上「陪你走一段路」庇護商店，舉辦中秋送暖關懷活動，分隊長率消防及義消們來到庇護餐廳用餐，以實際行動支持弱勢團體，並購買學園孩子們親手製作的中秋禮盒，分送給八德區家扶中心的家庭，傳遞滿滿愛心與祝福。
「陪你走一段路生活坊」是由一群慢飛天使，追逐夢想而共同組成的工廠，由老師們教導慢飛天使學習就業技能，為了屬於自己的舞台創造屬於自我的生命價值，擁有一份工作對你我而言也許是件稀鬆平常不過的事，但對於身心障礙者來說卻充滿困難與挑戰。
八德義消分隊長邱輝中表示，得知轄內有間庇護餐廳販售慢飛天使們親手做的中秋禮盒，特別舉辦此次中秋送暖活動，八德義消顧問團也全力支持，不僅是對身心障礙者的鼓勵，也是對社會大眾的呼籲，希望更多人關注並支持身心障礙者的就業機會，該間簡餐店不僅有提供午晚餐還有多種手作糕點，歡迎民眾享用支持。
分隊長鄭仁豪則表示，感謝八德義消分隊及顧問團支持中秋送暖活動，不僅是展現消防義消們對社會的回饋，更是一種長期支持弱勢群體的表達方式，俗話說「授人以魚不如授人以漁」，改善身障者就業困境並支持他們的同時，也能將中秋禮盒分享給其他弱勢家庭，使今年的中秋節充滿溫馨與感動。
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