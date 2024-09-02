快訊

涉圖利京華城案 都委會執秘邵琇珮移送北檢複訊

U18亞青／開門紅！陳睦衡5.1局好投 中華隊1:0力擒南韓

生前移轉財產、死後繼承哪個節稅？ 國稅局算給你看

中秋節將至！桃園八德義消挺庇護 贈弱勢家庭中秋禮盒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
中秋月圓佳節將至，桃園市八德消防分隊與八德義消分隊昨到八德區建德路上「陪你走一段路庇護商店」，舉辦中秋送暖關懷活動。圖／八德消防分隊提供
中秋月圓佳節將至，桃園市八德消防分隊與八德義消分隊昨到八德區建德路上「陪你走一段路庇護商店」，舉辦中秋送暖關懷活動。圖／八德消防分隊提供

中秋月圓佳節將至，桃園市八德消防分隊與八德義消分隊，昨到八德區建德路上「陪你走一段路」庇護商店，舉辦中秋送暖關懷活動，分隊長率消防及義消們來到庇護餐廳用餐，以實際行動支持弱勢團體，並購買學園孩子們親手製作的中秋禮盒，分送給八德區家扶中心的家庭，傳遞滿滿愛心與祝福。

「陪你走一段路生活坊」是由一群慢飛天使，追逐夢想而共同組成的工廠，由老師們教導慢飛天使學習就業技能，為了屬於自己的舞台創造屬於自我的生命價值，擁有一份工作對你我而言也許是件稀鬆平常不過的事，但對於身心障礙者來說卻充滿困難與挑戰。

八德義消分隊長邱輝中表示，得知轄內有間庇護餐廳販售慢飛天使們親手做的中秋禮盒，特別舉辦此次中秋送暖活動，八德義消顧問團也全力支持，不僅是對身心障礙者的鼓勵，也是對社會大眾的呼籲，希望更多人關注並支持身心障礙者的就業機會，該間簡餐店不僅有提供午晚餐還有多種手作糕點，歡迎民眾享用支持。

分隊長鄭仁豪則表示，感謝八德義消分隊及顧問團支持中秋送暖活動，不僅是展現消防義消們對社會的回饋，更是一種長期支持弱勢群體的表達方式，俗話說「授人以魚不如授人以漁」，改善身障者就業困境並支持他們的同時，也能將中秋禮盒分享給其他弱勢家庭，使今年的中秋節充滿溫馨與感動。

「陪你走一段路生活坊」提供午晚餐還有多種手作糕點，桃園市八德消防分隊與八德義消分隊到店裡用餐給予支持，希望更多人關注並支持身心障礙者的就業機會。圖／八德消防分隊提供
「陪你走一段路生活坊」提供午晚餐還有多種手作糕點，桃園市八德消防分隊與八德義消分隊到店裡用餐給予支持，希望更多人關注並支持身心障礙者的就業機會。圖／八德消防分隊提供
「陪你走一段路生活坊」是由一群慢飛天使追逐夢想而共同組成的工廠，由老師們教導慢飛天使學習就業技能，協助身心障礙者就業。圖／八德消防分隊提供
「陪你走一段路生活坊」是由一群慢飛天使追逐夢想而共同組成的工廠，由老師們教導慢飛天使學習就業技能，協助身心障礙者就業。圖／八德消防分隊提供
桃園市八德消防分隊與八德義消分隊購買學園孩子們親手製作的中秋禮盒，分送給八德區家扶中心的家庭傳遞溫暖。圖／八德消防分隊提供
桃園市八德消防分隊與八德義消分隊購買學園孩子們親手製作的中秋禮盒，分送給八德區家扶中心的家庭傳遞溫暖。圖／八德消防分隊提供

中秋節 身障者 餐廳

延伸閱讀

統籌稅款及補助款六都墊底 桃園籲：速修財劃法

中秋節前開放 陸宣布恢復台灣文旦輸入

921家鄉重創…莊漢榮父子長年幫助中寮鄉 關懷弱勢家庭20多年

最萌機長來囉！7-ELEVEN第二波「星宇航空X史努比」聯名週邊精品、經典4角色環遊中秋禮盒開搶

相關新聞

桃園龍潭首座旗艦共融公園11月啟用 這個設施首創亮點

桃園市龍潭區龍潭運動公園鄰近龍潭商圈，市政府為優化環境，以兒童遊戲及共融性為基礎，該公園內打造旗艦型共融式公園，面積約2...

桃園自助洗衣自治條例出爐 違規最高可罰5萬…最快年底上路

桃園24小時營業的自助洗衣店越來越多，但現場無人駐點又無管理辦法，潛藏公安危害，去年9月就曾發生氣爆意外，路過的菲律賓女...

即將關鬼門 桃園中元「5大彩蛋文化」曝光

傳承百年的大師手雕斗燈、全國唯一人力豎水燈排、義民祭的客家方口大獅、還有出海口放水燈的秘境，這些你聽過嗎？桃園市副市長蘇...

統籌稅款及補助款六都墊底 桃園籲：速修財劃法

2025中央統籌分配稅款與一般性補助款出爐，桃園2筆款項雖獲438.18億元，比2024年372.7億元多，成長幅度在六...

新團隊接手嘉豐幼兒園 王婉諭提黑歷史盼竹縣府緊釘

新竹縣嘉豐非營利幼兒園遭家長指控有多名老師對幼童不當對待，時代力量黨主席王婉諭指出，今年7月已接獲家長陳情，案件已經在調...

大鹿林道9至13日擇一天施工 到觀霧旅遊注意管制交通

觀霧國家森林遊樂區聯外道路大鹿林道3公里至11公里400公尺間，9月9日至13日擇一天施工鋪設路面，屆時將交通管制，林業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。