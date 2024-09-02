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給魚吃不如教釣魚 苗栗市幼安教養院中秋月餅盼支持

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市幼安教養院今天舉辦「月餅傳情．愛在幼安」發表會，新產品「貓裏之森」禮盒吸睛，縣長鍾東錦等人籲請支持認購。圖／幼安教養院提供
苗栗市幼安教養院今天舉辦「月餅傳情．愛在幼安」發表會，新產品「貓裏之森」禮盒吸睛，縣長鍾東錦等人籲請支持認購。圖／幼安教養院提供

苗栗市幼安教養院中秋月餅禮盒占烘焙坊總收入5成，今年認購不理想，僅目標的三分之一，縣長鍾東錦今天認購300盒，也希望拋磚引玉，呼籲大眾支持身心障礙院生訓練一技之長，給魚吃不如教釣魚。

幼安教養院今天舉辦「月餅傳情．愛在幼安」發表會，鍾東錦、冠軍建材股份有限公司總經理林祐宇、國際生命線台灣總會長陳宗聖，及聯合大學設計學院長方裕民等人體驗，動手製作餅乾及糕餅，呼籲公私部門及大眾踴躍響應。

今年推出新產品，冠軍建材聘請聯大為幼安開發「貓裏之森」禮盒，包裝及餅乾造型，融入苗栗生態知名度高的石虎、桐花意象，結合產學力量，也讓人眼睛一亮，還有綠豆椪、茶香鳳梨莓酥，及堅果塔及杏仁瓦片等禮盒。

幼安教養院院長林勤妹說，禮盒是由老師和院生一起製作，今年預計籌募1500份溫馨月餅，送至弱勢家庭，目前僅認購500份，每年中秋月餅禮盒的銷售，占烘焙坊總收入5成，也是訓練院生一技之長，及營運的主要收入，希望大眾支持。

鍾東錦肯定「給他魚吃不如教他如何釣魚」，當場認購300盒，送給弱勢家庭，可以感受社會溫暖，呼籲踴躍訂購，把愛傳出去，幼安訂購專線037-338180轉128洽詢。

苗栗市幼安教養院今天舉辦「月餅傳情．愛在幼安」發表會，新產品「貓裏之森」禮盒吸睛，縣長鍾東錦等人籲請支持認購。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市幼安教養院今天舉辦「月餅傳情．愛在幼安」發表會，新產品「貓裏之森」禮盒吸睛，縣長鍾東錦等人籲請支持認購。圖／苗栗縣政府提供

月餅 鍾東錦 餅乾

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