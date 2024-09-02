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桃園龍潭首座旗艦共融公園11月啟用 這個設施首創亮點

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭運動公園內7500萬元打造旗艦型共融式公園完成驗收，仿軍事意象遊戲區新鮮。圖／劉熒隆提供
龍潭運動公園內7500萬元打造旗艦型共融式公園完成驗收，仿軍事意象遊戲區新鮮。圖／劉熒隆提供

桃園市龍潭區龍潭運動公園鄰近龍潭商圈，市政府為優化環境，以兒童遊戲及共融性為基礎，該公園內打造旗艦型共融式公園，面積約2000多坪設施，近日完成驗收，市府工務局長汪在宙今天下午表示，該旗艦共融式公園納入一旁軍事設施元素，提供親子、老人及身障者使用設施，成為全齡化公園，預計11月開幕啟用。

龍潭運動公園位於大昌路，面積約5公頃，園區分為軍事設施區、親水區、籃、網球場區及操場曲棍球場區5大區，東側臨龍潭交流道聯絡道、北側靠台3線（北龍路）、南側健行路貫穿公園，鄰近龍潭商圈，北龍路有公車站及Youbike站，公園路提供平面及立體停車場。

龍潭區長黃世琪說，市府在園區毗鄰北龍路、公園路，停車場對面用地，打造龍潭第一個旗艦型共融式公園，提供親子全齡運動空間。

市議員劉熒隆說，龍潭運動公園可說是龍潭的「中央公園」，過去是軍史公園概念，與現在共融式兒童公園的概念差距很大，當初他建議應做共融式全齡化公園，如今驗收，其中一區體健設施器材，全國首創採用歐洲進口先進體適能設備，是公園一大亮點，針對兒童遊具安全性還要做重力測試，為安全性嚴格把關，希望成為龍潭全齡喜歡的公園。

市府工務局表示，龍潭運動公園是龍潭居民重要的休憩場所，為落實兒童友善環境，建置符合市民需求的旗艦型遊戲場域，在該公園內約2200多坪用地，斥資7500萬元，打造兒童遊戲性、共融性的旗艦型共融式公園，去年10月動工、近日完成驗收。

龍潭旗艦型共融式公園也納入全民參與的軍事主題內涵，遊戲場域包括小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區及多元化遊戲設施，還有沙坑、鞦韆、遊戲壕溝、擺盪場、旋轉遊具及帶狀闖關遊戲設施，可供親子運動玩樂，有有無障設施，可提供老人及身障朋友運動。

龍潭運動公園內7500萬元打造旗艦型共融式公園完成驗收，全國首創先進體健設備一大亮點。圖／劉熒隆提供
龍潭運動公園內7500萬元打造旗艦型共融式公園完成驗收，全國首創先進體健設備一大亮點。圖／劉熒隆提供
龍潭運動公園內7500萬元打造旗艦型共融式公園完成驗收，有旋轉遊戲區供親子玩樂。圖／劉熒隆提供
龍潭運動公園內7500萬元打造旗艦型共融式公園完成驗收，有旋轉遊戲區供親子玩樂。圖／劉熒隆提供
龍潭運動公園內7500萬元打造旗艦型共融式公園完成驗收，有爬坡遊戲區設施供親子玩樂。圖／劉熒隆提供
龍潭運動公園內7500萬元打造旗艦型共融式公園完成驗收，有爬坡遊戲區設施供親子玩樂。圖／劉熒隆提供

親子 身障者 運動

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