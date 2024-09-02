桃園龍潭首座旗艦共融公園11月啟用 這個設施首創亮點
桃園市龍潭區龍潭運動公園鄰近龍潭商圈，市政府為優化環境，以兒童遊戲及共融性為基礎，該公園內打造旗艦型共融式公園，面積約2000多坪設施，近日完成驗收，市府工務局長汪在宙今天下午表示，該旗艦共融式公園納入一旁軍事設施元素，提供親子、老人及身障者使用設施，成為全齡化公園，預計11月開幕啟用。
龍潭運動公園位於大昌路，面積約5公頃，園區分為軍事設施區、親水區、籃、網球場區及操場曲棍球場區5大區，東側臨龍潭交流道聯絡道、北側靠台3線（北龍路）、南側健行路貫穿公園，鄰近龍潭商圈，北龍路有公車站及Youbike站，公園路提供平面及立體停車場。
龍潭區長黃世琪說，市府在園區毗鄰北龍路、公園路，停車場對面用地，打造龍潭第一個旗艦型共融式公園，提供親子全齡運動空間。
市議員劉熒隆說，龍潭運動公園可說是龍潭的「中央公園」，過去是軍史公園概念，與現在共融式兒童公園的概念差距很大，當初他建議應做共融式全齡化公園，如今驗收，其中一區體健設施器材，全國首創採用歐洲進口先進體適能設備，是公園一大亮點，針對兒童遊具安全性還要做重力測試，為安全性嚴格把關，希望成為龍潭全齡喜歡的公園。
市府工務局表示，龍潭運動公園是龍潭居民重要的休憩場所，為落實兒童友善環境，建置符合市民需求的旗艦型遊戲場域，在該公園內約2200多坪用地，斥資7500萬元，打造兒童遊戲性、共融性的旗艦型共融式公園，去年10月動工、近日完成驗收。
龍潭旗艦型共融式公園也納入全民參與的軍事主題內涵，遊戲場域包括小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區及多元化遊戲設施，還有沙坑、鞦韆、遊戲壕溝、擺盪場、旋轉遊具及帶狀闖關遊戲設施，可供親子運動玩樂，有有無障設施，可提供老人及身障朋友運動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言