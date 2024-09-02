桃園自助洗衣自治條例出爐 違規最高可罰5萬…最快年底上路

桃園24小時營業的自助洗衣店越來越多，但現場無人駐點又無管理辦法，潛藏公安危害，去年9月就曾發生氣爆意外，路過的菲律賓女移工遭波及輕傷，民代要求檢討改進；桃園市經濟發展已擬自助洗衣店管理自治條例草案，明訂自助洗衣店開設位置、面積和防災設備，違者可處6千元到5萬元不等罰款，新制最快年底上路。

依財政部統計資料庫查詢，桃園去年1月自助洗衣店共326家，去年6月成長到349家，最新統計數據為今年6月374家，明顯成長；不過，由於無人駐點管理，也潛藏危害公共安全的不確定因子。

去年9月，桃園市桃園區大仁街一間自助洗衣店疑瓦斯管線問題引發氣爆，不僅左鄰右舍店面車輛被波及，一名菲律賓籍女移工恰巧路過，也被噴濺的玻璃割傷，而經天巨響過後，大火也隨即吞噬整間店面；國民黨桃園市議員黃敬平今年4月點出台北2021年就修訂相關自治條例，要求桃園加速規畫。

「桃園市自助洗衣店安全管理自治條例」草案8月29日出爐，13條法規明定自助洗衣店只能設在1樓，樓地板面積不得超過300平方公尺，防災設備除了瓦斯及一氧化碳濃度偵測警報器之外，還要有微電腦瓦斯表與自動緊急遮斷裝置。

另外，因為店面無人常駐，也要有錄影監視設備、嚴禁煙火標誌、滅火器和緊急連絡方式，違者可處6千元到5萬元不等罰款，罰款三次以上未改善屬情節嚴重，可能面臨停業60天處分。

經發局表示，草案已在8月29日預告，目前在收集各方意見，9月12日籲告結束將送法務局審核，再向市政會議提報，預計11月送議會審查，最快年底公告實施。