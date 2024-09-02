桃園自助洗衣自治條例出爐 違規最高可罰5萬…最快年底上路
桃園24小時營業的自助洗衣店越來越多，但現場無人駐點又無管理辦法，潛藏公安危害，去年9月就曾發生氣爆意外，路過的菲律賓女移工遭波及輕傷，民代要求檢討改進；桃園市經濟發展已擬自助洗衣店管理自治條例草案，明訂自助洗衣店開設位置、面積和防災設備，違者可處6千元到5萬元不等罰款，新制最快年底上路。
依財政部統計資料庫查詢，桃園去年1月自助洗衣店共326家，去年6月成長到349家，最新統計數據為今年6月374家，明顯成長；不過，由於無人駐點管理，也潛藏危害公共安全的不確定因子。
去年9月，桃園市桃園區大仁街一間自助洗衣店疑瓦斯管線問題引發氣爆，不僅左鄰右舍店面車輛被波及，一名菲律賓籍女移工恰巧路過，也被噴濺的玻璃割傷，而經天巨響過後，大火也隨即吞噬整間店面；國民黨桃園市議員黃敬平今年4月點出台北2021年就修訂相關自治條例，要求桃園加速規畫。
「桃園市自助洗衣店安全管理自治條例」草案8月29日出爐，13條法規明定自助洗衣店只能設在1樓，樓地板面積不得超過300平方公尺，防災設備除了瓦斯及一氧化碳濃度偵測警報器之外，還要有微電腦瓦斯表與自動緊急遮斷裝置。
另外，因為店面無人常駐，也要有錄影監視設備、嚴禁煙火標誌、滅火器和緊急連絡方式，違者可處6千元到5萬元不等罰款，罰款三次以上未改善屬情節嚴重，可能面臨停業60天處分。
經發局表示，草案已在8月29日預告，目前在收集各方意見，9月12日籲告結束將送法務局審核，再向市政會議提報，預計11月送議會審查，最快年底公告實施。
吳姓自助洗衣業者的店有12部機器可烘衣，均使用天然氣做烘衣熱能來源，氣體偵測及緊急遮斷裝置也都到位，天然氣管線加防災設備已花費超過25萬元；另一名游姓業者有10部機器可烘衣，規模稍小，但也花了15萬元建置管線及安全設備。他支持市府政策，但店面若有待改善的地方，希望市府也能酌予補助，補助流程也盡量從簡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言