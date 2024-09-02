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因應智慧製造趨勢 張善政：爭取補助提升競爭力

中央社／ 桃園2日電

桃園市今天舉辦「智慧製造CxO高階共識交流論壇」，探討智慧製造趨勢與發展，市長張善政表示，市府除組成輔導團協助企業爭取中央補助，更以團體戰及以大帶小策略加速轉型。

張善政出席「桃園市智慧製造服務中心智慧製造CxO高階共識交流論壇」後，接受媒體聯訪表示，桃園是台灣製造產業重鎮，有上萬家業者位在桃園市，為因應智慧製造趨勢，市府成立智慧製造服務中心，由專家學者組成諮詢輔導團，輔導企業爭取中央補助金額已超過新台幣1億元，希望協助企業進行產業升級健檢，激發產業動能提升競爭力。

張善政說，市府除採取團體戰加速桃園企業智慧轉型，也以大帶小策略，透過產業價值鏈方式，連同產業上、中、下游進行智慧化升級，至今已有近60家業者完成深度健檢初評，並為超過10家業者進行深度健檢複評，市府期許透過供應鏈影響力，以及專家學者團的輔導諮詢，讓企業在智慧製造更上層樓。

經濟發展局表示，桃園智慧製造服務中心推動製造業及物流業的數位轉型升級，提供技術支援與諮詢服務，至今已接觸逾800家企業，其中超過30家企業正接受輔導及中央輔助計畫申請協助。

健檢 張善政 桃園

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