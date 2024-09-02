頭份國小球場、跑道老舊 苗栗縣長鍾東錦會勘允諾改善
苗栗縣頭份國小有900名學生，中央球場、跑道老舊破損，易造成運動的學童或居民摔倒，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪設，一併協助解決漏水問題，提供安全的園環境。
頭份國小有125年歷史的頭份國小，學區內近來快速發展，國小部及幼兒園有900名學生，中央球場2005年、操場跑道2017年啟用，鋪面破損裂縫，附近社區居民傍晚也會利用運動散步，校方提具1800萬元改善計畫。
鍾東錦、頭份市長羅雪珠，及縣議員陳永賢、蕭詠萱、徐功凡等人今天會勘，鍾東錦應充全面重新鋪設操場跑道及中央球場，改建司令台，羅雪珠也同意增設2盞路燈，以增加照明。
此外，頭份國小校長李豪朕反映幼兒園廚房排水管線廻路有問題，每逢下雨造成淹水，影響正常供餐，幼兒園1樓往2樓無門禁，常遭人入侵，在2樓走廊聚集，形成校園治安死角，幼兒園教室因走廊坡度，遇雨造成雨水流進教室，易造成木質地板受損，鍾東錦也答應協助解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言