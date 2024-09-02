頭份國小球場、跑道老舊 苗栗縣長鍾東錦會勘允諾改善

苗栗縣頭份國小有900名學生，中央球場、跑道老舊破損，易造成運動的學童或居民摔倒，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪設，一併協助解決漏水問題，提供安全的園環境。

頭份國小有125年歷史的頭份國小，學區內近來快速發展，國小部及幼兒園有900名學生，中央球場2005年、操場跑道2017年啟用，鋪面破損裂縫，附近社區居民傍晚也會利用運動散步，校方提具1800萬元改善計畫。

鍾東錦、頭份市長羅雪珠，及縣議員陳永賢、蕭詠萱、徐功凡等人今天會勘，鍾東錦應充全面重新鋪設操場跑道及中央球場，改建司令台，羅雪珠也同意增設2盞路燈，以增加照明。