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頭份國小球場、跑道老舊 苗栗縣長鍾東錦會勘允諾改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份國小中央球場、跑道老舊破損，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪設。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份國小中央球場、跑道老舊破損，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪設。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份國小有900名學生，中央球場、跑道老舊破損，易造成運動的學童或居民摔倒，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪設，一併協助解決漏水問題，提供安全的園環境。

頭份國小有125年歷史的頭份國小，學區內近來快速發展，國小部及幼兒園有900名學生，中央球場2005年、操場跑道2017年啟用，鋪面破損裂縫，附近社區居民傍晚也會利用運動散步，校方提具1800萬元改善計畫。

鍾東錦、頭份市長羅雪珠，及縣議員陳永賢、蕭詠萱、徐功凡等人今天會勘，鍾東錦應充全面重新鋪設操場跑道及中央球場，改建司令台，羅雪珠也同意增設2盞路燈，以增加照明。

此外，頭份國小校長李豪朕反映幼兒園廚房排水管線廻路有問題，每逢下雨造成淹水，影響正常供餐，幼兒園1樓往2樓無門禁，常遭人入侵，在2樓走廊聚集，形成校園治安死角，幼兒園教室因走廊坡度，遇雨造成雨水流進教室，易造成木質地板受損，鍾東錦也答應協助解決。

苗栗縣頭份國小中央球場、跑道老舊破損，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪設。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份國小中央球場、跑道老舊破損，縣長鍾東錦等人今天會勘，應允全面重新鋪設。圖／苗栗縣政府提供

幼兒園 鍾東錦 頭份

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