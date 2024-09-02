即將關鬼門 桃園中元「5大彩蛋文化」曝光

傳承百年的大師手雕斗燈、全國唯一人力豎水燈排、義民祭的客家方口大獅、還有出海口放水燈的秘境，這些你聽過嗎？桃園市副市長蘇俊賓近期以插畫的方式，陸續公布桃園不同區域、不同宮廟保存下來的中元文化。

有別以往著重信仰的角度，蘇俊賓以傳承的故事性和藝術的角度來重新挖掘桃園中元節的亮點，他也笑稱這是桃園中元節的「5大彩蛋」，很多儀式桃園當地人都不見得知道，卻傳承上百年。

蘇俊賓表示，以往中元節多是受邀到各宮廟擔任主祭，行程雖然很多，卻不見得看得到各個區域中元文化的精髓，今年中元祭典特別規畫和各地區的宮廟團體一同準備中元祭典，也親身參與幾個重要的儀式。

隨著農曆7月逐漸到尾聲，蘇俊賓近期公布5個插畫，分別為「龍元宮大士爺」、「褒忠祠義民祭」、「內海里水燈窟」、「仁海宮豎水燈排」以及「三元宮葉金萬斗燈」等。

蘇俊賓表示，這些傳統儀式都具有百年以上歷史，也都有不同的由來和典故，如中壢仁海宮的人力豎水燈排不僅象徵團結與力量，也考驗平衡和默契；八德三元宮的大師斗燈由工藝大師葉金萬親手雕刻，不論是仙童、祥獅都是工藝與信仰的完美結合，每年只在中元節出現，也吸引許多人觀賞。

提到大園內海里的水燈遶窟儀式，蘇俊賓有感而發地說，內海里水燈窟位處海水漲退潮的交界，緊鄰著房子的小河道，新街溪的支流靠著水門調節水位，錯落景致很有特色，許多人知道放水燈，卻不知這片百年地景的存在；龍潭龍元宮的火化大士儀式，則是中元節的高潮，象徵對大士爺的尊敬與祈願。