快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統籌稅款及補助款六都墊底 桃園籲：速修財劃法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2025統籌分配稅款與一般性補助款六都墊底，桃園市政府指財劃法與計算公式不合時宜，呼籲中央盡速修法。本報資料照片
2025統籌分配稅款與一般性補助款六都墊底，桃園市政府指財劃法與計算公式不合時宜，呼籲中央盡速修法。本報資料照片

2025中央統籌分配稅款與一般性補助款出爐，桃園2筆款項雖獲438.18億元，比2024年372.7億元多，成長幅度在六都也贏過台南，但總額在六都排名倒數第一；桃園市政府今天再向中央喊話，呼籲盡速修正財政收支劃分法

據查，桃園2024年統籌分配款加一般性補助款合計372.7億元，中央拍板2筆款項明年合計增加到438.18億元，雖增加65.48億元，但在六都中墊底；台南雖然2項經費合計只增加55.06億元，但去年經費總計461.33億元，今年516.39億元，都比桃園多。

桃園市財政局指出，桃園升格以來，人口成長為全國第一，從205萬人增加到232萬人，但改制之後，桃園獲配中央統籌分配稅款及一般性補助款一直為6都最低，與其他直轄市獲配財源差距累計也高達936億元至3129億元。

市府表示，目前中央的分配公式仍是24年前、遲未修改的財政收支劃分法和一般性補助款分配公式，早已不適合全國6都與其他16縣市財政需求，且辦法尤對桃園不利，近年雖極力爭取，但未獲有效回應。桃園正處於各項基礎建設的關鍵時刻，籲請中央盡速修正財政收支劃分法，擴大釋放財源予地方，提升地方財政自主。

市府官員指出，桃園鐵路地下化明年進入付款高峰期，平鎮段南延1.2公里也要再增加超過百億支出。另外，機捷添購列車近90億元，桃園市立美術館因減項發包還需追加20億餘元，這些建設都需要大筆經費挹注。桃園再度墊底，顯示不合時宜的財劃法讓桃園有不可承受之重，也對正在規畫其他重大建設的張市府團隊相當不利。

桃園 補助款 財政收支劃分法

延伸閱讀

創新高！明年中央統籌稅款分配 台北市獲707億居冠

桃園3警涉電擊刑求少年遭辦 1人不起訴2人從輕量刑

男大生桃園復興野溪玩水 卡暗流不幸溺斃

明年統籌分配稅款4461億創高 北市首破700億冠全台

相關新聞

新團隊接手嘉豐幼兒園 王婉諭提黑歷史盼竹縣府緊釘

新竹縣嘉豐非營利幼兒園遭家長指控有多名老師對幼童不當對待，時代力量黨主席王婉諭指出，今年7月已接獲家長陳情，案件已經在調...

大鹿林道9至13日擇一天施工 到觀霧旅遊注意管制交通

觀霧國家森林遊樂區聯外道路大鹿林道3公里至11公里400公尺間，9月9日至13日擇一天施工鋪設路面，屆時將交通管制，林業...

即將關鬼門 桃園中元「5大彩蛋文化」曝光

傳承百年的大師手雕斗燈、全國唯一人力豎水燈排、義民祭的客家方口大獅、還有出海口放水燈的秘境，這些你聽過嗎？桃園市副市長蘇...

統籌稅款及補助款六都墊底 桃園籲：速修財劃法

2025中央統籌分配稅款與一般性補助款出爐，桃園2筆款項雖獲438.18億元，比2024年372.7億元多，成長幅度在六...

大陸開放文旦進口 苗縣長認為是好事、農會擔心台灣卡關

大陸國台辦宣布即日起恢復台灣文旦柚輸入，苗栗縣長鍾東錦認為是好事，可以紓緩行銷壓力，強調要求品質，才能互蒙其利，不過，農...

竹北市啟動與市民有約服務 市長鄭朝方親自聆聽民意

新竹縣竹北市公所9月起將啟動「與市民有約」服務，每周二下午2點至4點，在市公所2樓採預約制進行，每周預定安排數組市民見面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。