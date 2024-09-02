統籌稅款及補助款六都墊底 桃園籲：速修財劃法

2025中央統籌分配稅款與一般性補助款出爐，桃園2筆款項雖獲438.18億元，比2024年372.7億元多，成長幅度在六都也贏過台南，但總額在六都排名倒數第一；桃園市政府今天再向中央喊話，呼籲盡速修正財政收支劃分法。

據查，桃園2024年統籌分配款加一般性補助款合計372.7億元，中央拍板2筆款項明年合計增加到438.18億元，雖增加65.48億元，但在六都中墊底；台南雖然2項經費合計只增加55.06億元，但去年經費總計461.33億元，今年516.39億元，都比桃園多。

桃園市財政局指出，桃園升格以來，人口成長為全國第一，從205萬人增加到232萬人，但改制之後，桃園獲配中央統籌分配稅款及一般性補助款一直為6都最低，與其他直轄市獲配財源差距累計也高達936億元至3129億元。

市府表示，目前中央的分配公式仍是24年前、遲未修改的財政收支劃分法和一般性補助款分配公式，早已不適合全國6都與其他16縣市財政需求，且辦法尤對桃園不利，近年雖極力爭取，但未獲有效回應。桃園正處於各項基礎建設的關鍵時刻，籲請中央盡速修正財政收支劃分法，擴大釋放財源予地方，提升地方財政自主。

市府官員指出，桃園鐵路地下化明年進入付款高峰期，平鎮段南延1.2公里也要再增加超過百億支出。另外，機捷添購列車近90億元，桃園市立美術館因減項發包還需追加20億餘元，這些建設都需要大筆經費挹注。桃園再度墊底，顯示不合時宜的財劃法讓桃園有不可承受之重，也對正在規畫其他重大建設的張市府團隊相當不利。