快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨運3行業事故率占36% 新竹市監理站召回42駕駛集訓

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市監理站今天召回桃竹苗地區42名重複違規的駕駛人參加訓練，推廣「轉彎時確認後再開」路口停讓文化，加深禮讓行人的交通安全觀念，減少大貨車與行人交通事故。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天召回桃竹苗地區42名重複違規的駕駛人參加訓練，推廣「轉彎時確認後再開」路口停讓文化，加深禮讓行人的交通安全觀念，減少大貨車與行人交通事故。圖／新竹市監理站提供

根據道安資訊查詢網統計資料，今年1至5月全國大型車涉入事故，汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業等貨運3業件數占36.29%，因貨運業涉入的交通事故偏高，新竹監理站今天召回桃竹苗地區42名重複違規的駕駛人參加訓練，推廣「轉彎時確認後再開」路口停讓文化，加深禮讓行人的交通安全觀念，減少大貨車與行人交通事故。

新竹市監理站指出，為使教育訓練課程內容豐富及多元化，新竹市監理站設計「交通法規、防禦駕駛、駕駛道德」課程各1小時，邀請新竹市警察局交通隊分隊長劉又壬講授「防禦駕駛、駕駛道德」，蒐集完整交通事故案例，讓課程仿真以提醒駕駛人注意安全。

新竹市監理站也準備最新「交通法規」，並將課程融入工程、教育、執法3面向，提高受訓人員上課興趣，本次教育訓練也攜手大貨車駕駛人對於「人本交通－停讓文化」擴大參與，在特定期間強化宣導，喚起用路人交通安全意識，呼籲安全才是回家唯一的路。

新竹市監理站長黃友川表示，現行訂有貨運3業EIS管理機制，協助公司分析風險因子，藉由公司加強管理駕駛行為，基於駕駛行為是影響事故發生最重要的因素，本次調訓針對潛在事故風險駕駛人加強宣導防治作為，並提醒駕駛人養成良好駕車習慣，共同維護用路人及行車安全，以達到零事故終極目標。

交通事故 新竹 監理站

延伸閱讀

竹市風箏節太夯 民眾欲騎E-bike到場竟無法借

新竹風箏節太吸睛釀大塞車 竹市府鼓勵民眾搭接駁車

巨龍登場！5萬人塞爆新竹風箏節 小朋友最愛暴龍風箏

遇龍年效應與少子化 竹市新生國小減11班、國中增27班

相關新聞

新團隊接手嘉豐幼兒園 王婉諭提黑歷史盼竹縣府緊釘

新竹縣嘉豐非營利幼兒園遭家長指控有多名老師對幼童不當對待，時代力量黨主席王婉諭指出，今年7月已接獲家長陳情，案件已經在調...

大鹿林道9至13日擇一天施工 到觀霧旅遊注意管制交通

觀霧國家森林遊樂區聯外道路大鹿林道3公里至11公里400公尺間，9月9日至13日擇一天施工鋪設路面，屆時將交通管制，林業...

即將關鬼門 桃園中元「5大彩蛋文化」曝光

傳承百年的大師手雕斗燈、全國唯一人力豎水燈排、義民祭的客家方口大獅、還有出海口放水燈的秘境，這些你聽過嗎？桃園市副市長蘇...

統籌稅款及補助款六都墊底 桃園籲：速修財劃法

2025中央統籌分配稅款與一般性補助款出爐，桃園2筆款項雖獲438.18億元，比2024年372.7億元多，成長幅度在六...

大陸開放文旦進口 苗縣長認為是好事、農會擔心台灣卡關

大陸國台辦宣布即日起恢復台灣文旦柚輸入，苗栗縣長鍾東錦認為是好事，可以紓緩行銷壓力，強調要求品質，才能互蒙其利，不過，農...

竹北市啟動與市民有約服務 市長鄭朝方親自聆聽民意

新竹縣竹北市公所9月起將啟動「與市民有約」服務，每周二下午2點至4點，在市公所2樓採預約制進行，每周預定安排數組市民見面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。