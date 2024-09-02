貨運3行業事故率占36% 新竹市監理站召回42駕駛集訓

根據道安資訊查詢網統計資料，今年1至5月全國大型車涉入事故，汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業等貨運3業件數占36.29%，因貨運業涉入的交通事故偏高，新竹市監理站今天召回桃竹苗地區42名重複違規的駕駛人參加訓練，推廣「轉彎時確認後再開」路口停讓文化，加深禮讓行人的交通安全觀念，減少大貨車與行人交通事故。

新竹市監理站指出，為使教育訓練課程內容豐富及多元化，新竹市監理站設計「交通法規、防禦駕駛、駕駛道德」課程各1小時，邀請新竹市警察局交通隊分隊長劉又壬講授「防禦駕駛、駕駛道德」，蒐集完整交通事故案例，讓課程仿真以提醒駕駛人注意安全。

新竹市監理站也準備最新「交通法規」，並將課程融入工程、教育、執法3面向，提高受訓人員上課興趣，本次教育訓練也攜手大貨車駕駛人對於「人本交通－停讓文化」擴大參與，在特定期間強化宣導，喚起用路人交通安全意識，呼籲安全才是回家唯一的路。

新竹市監理站長黃友川表示，現行訂有貨運3業EIS管理機制，協助公司分析風險因子，藉由公司加強管理駕駛行為，基於駕駛行為是影響事故發生最重要的因素，本次調訓針對潛在事故風險駕駛人加強宣導防治作為，並提醒駕駛人養成良好駕車習慣，共同維護用路人及行車安全，以達到零事故終極目標。