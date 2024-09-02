新團隊接手嘉豐幼兒園 王婉諭提黑歷史盼竹縣府緊釘

新竹縣嘉豐非營利幼兒園遭家長指控有多名老師對幼童不當對待，時代力量黨主席王婉諭指出，今年7月已接獲家長陳情，案件已經在調查中，沒想到今天報導揭露的內容，令人驚駭又心碎。她也質疑，新接手的團隊曾爆出幼教老師拿「菜瓜布猛刷兒童臉部」，新經營團隊能不能好好對待孩子，是新竹縣政府後續必須緊緊釘。

嘉豐非營利幼兒園被爆出老師用棉被包裹捲幼童、推身體、晃頭、拉背心及言語喝斥等，王婉諭說，根據家長指控，只因為孩子哭鬧，這所幼兒園的老師就以棉被將孩子像捲壽司般捲起，限制他們的四肢，只露出頭部供呼吸，即使孩子已經感到不適開始哭鬧掙扎，老師們卻至始毫無反應。

王婉諭表示，直到本次不當對待事件被揭發，家長前往查看監視器畫面，才發現老師用力推孩子的頭以及拉扯他們的手臂。然而，園方提供的監視器畫面卻是已經經過剪輯和篩選，並不是事件發生當天所錄製的完整影像。不僅如此，還有許多家長也是接到教育局通知後，才知道自己孩子被不當對待。

「很遺憾地，這所幼兒園的爭議早已不是新鮮事」，王婉諭指出，由社團法人台灣幼兒早期教育協會承辦的嘉豐幼兒園，在今年2月及3月間，新竹縣政府教育局已召開兩次審議會，當時就提及嘉豐幼兒園「連續兩年」發生不當對待事件，以致協會的續約審議未通過，改由開設「湖口佳佳幼兒園」的社團法人新竹縣教保人員協會接手。

王婉諭強調，但佳佳幼兒園在2022年曾爆出幼教老師拿「菜瓜布猛刷兒童臉部」的駭人事件，更讓爸媽驚恐的是，曾有不當對待疑慮的3名教職員，卻由新的經營團隊回聘。有過不良記錄、回聘有疑慮的教保人員的新經營團隊，能不能好好對待孩子，這是新竹縣政府後續必須緊釘。

王婉諭指出，台灣幼兒早期教育協會在全台灣有45個營運據點，在新竹縣、桃園、板橋營運公設民營托嬰中心和公共托育中心，除了竹北的嘉豐幼兒園，還有沒有其他的機構也有類似狀況，各縣市政府應該要多加留心、加強稽查。