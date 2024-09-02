啟動與市民有約服務 竹北市公所盼解決民眾問題

新竹縣竹北市公所今天表示，9月起的每週二下午2時至4時在市公所2樓提供「與市民有約」服務，協助民眾解決日常生活中遇到的各種公共事務問題，採預約制。

新竹縣竹北市公所今天發布新聞稿指出，「與市民有約」服務不僅是為民眾提供直接反映問題的管道，也讓市公所更準確掌握市民的需求，成為未來優化政策時的重要參考依據。

市長鄭朝方今天告訴中央社記者表示，9月起每週二下午2時至4時在市公所二樓提供「與市民有約」服務，並採預約制進行，每週預定安排數組市民見面會談，也盼藉此帶領竹北進入更具開放性和參與性的治理新時代，民眾若需預約可撥打專線電話（03）5515785。

鄭朝方說，另民眾也可透過竹北市公所官網，進入「首長信箱」反映意見，公所團隊會迅速回應。

他指出，民眾的小事是他的大事，他會面對民眾提出的意見，並全力促成問題的解決，強化市公所與民眾間的雙向溝通，展現政策的透明度和行政效率。