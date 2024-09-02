學府路人行道工程延宕惹議 竹市：管線遷移影響

新竹市議員指出，學府路人行道工程原訂8月7日完工，但仍在施工，目前已開學，進度延宕恐危及行人安全。竹市府表示，工程因涉及台電及瓦斯管線遷移而延後，已要求盡速完工。

民進黨新竹市議員曾資程今天告訴中央社記者，接獲民眾陳情指希望學府路人行道能盡速完工，因道路本來就不寬，從工程進度看起來不是幾天就可結束，目前學校已開學，恐危及行人及學生安全。

曾資程指出，他到現場勘查發現施工告示牌上的施工期間為民國113年3月11日至8月7日，但目前仍在施工，進度落後很多。

他說，學府路上有多所學校，平時車流量大，尤其上下課尖峰時段更是擁擠，如今又因工程造成路幅縮減，進度延宕更讓居民、學生要忍受交通黑暗期的不便，呼籲竹市府團隊上緊發條鎖，讓工程盡快完成。

對此，新竹市政府工務處透過文字表示，學府路人行道工程因涉及台電管線及瓦斯管線遷移而有所延後，已與相關單位協調加速管線遷移進度，並要求承包商在確保安全的前提下盡速完成施工。

工務處指出，後續將調整工期，並責成廠商更新告示牌的完工日期，也會持續關注工程進展，督促各方全力趕工。