快訊

日遊客嫌北市動物園舊「可以不用來」 大批國人挺一特質：沒有輸

6名人質之死：以色列爆發50萬人抗議訴求停火協議

柯文哲稱今年才知京華城840%容積率 她舉質詢證據：離開法院開始說謊

學府路人行道工程延宕惹議 竹市：管線遷移影響

中央社／ 新竹市2日電

新竹議員指出，學府路人行道工程原訂8月7日完工，但仍在施工，目前已開學，進度延宕恐危及行人安全。竹市府表示，工程因涉及台電及瓦斯管線遷移而延後，已要求盡速完工。

民進黨新竹市議員曾資程今天告訴中央社記者，接獲民眾陳情指希望學府路人行道能盡速完工，因道路本來就不寬，從工程進度看起來不是幾天就可結束，目前學校已開學，恐危及行人及學生安全。

曾資程指出，他到現場勘查發現施工告示牌上的施工期間為民國113年3月11日至8月7日，但目前仍在施工，進度落後很多。

他說，學府路上有多所學校，平時車流量大，尤其上下課尖峰時段更是擁擠，如今又因工程造成路幅縮減，進度延宕更讓居民、學生要忍受交通黑暗期的不便，呼籲竹市府團隊上緊發條鎖，讓工程盡快完成。

對此，新竹市政府工務處透過文字表示，學府路人行道工程因涉及台電管線及瓦斯管線遷移而有所延後，已與相關單位協調加速管線遷移進度，並要求承包商在確保安全的前提下盡速完成施工。

工務處指出，後續將調整工期，並責成廠商更新告示牌的完工日期，也會持續關注工程進展，督促各方全力趕工。

人行道 新竹 議員

延伸閱讀

私有地忘了徵收？苗栗市為公路100多公尺人行道暫不施作

高雄女站人行道等紅燈被騎士按喇叭 還被嗆：社區都這樣騎

日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

新竹輕軌進度卡關挨批 竹市府：與竹縣攜手向中央爭取

相關新聞

大陸開放文旦進口 苗縣長認為是好事、農會擔心台灣卡關

大陸國台辦宣布即日起恢復台灣文旦柚輸入，苗栗縣長鍾東錦認為是好事，可以紓緩行銷壓力，強調要求品質，才能互蒙其利，不過，農...

竹北市啟動與市民有約服務 市長鄭朝方親自聆聽民意

新竹縣竹北市公所9月起將啟動「與市民有約」服務，每周二下午2點至4點，在市公所2樓採預約制進行，每周預定安排數組市民見面...

重陽節有禮 苗栗縣後龍鎮首發每人2副免費老花眼鏡

重陽節將屆，苗栗縣後龍鎮公所今年將首次發放全鎮65歲以上老人，或55歲以上原住民，共6592人，每人兩副免費老花眼鏡，9...

結束逾半世紀服務…竹客竹東退場 捷乘客運接手

新竹客運日前宣布結束長達半世紀的竹東站公車服務，9條路線昨起停駛，由捷乘客運取得其中7條路線籌備經營權，無縫接軌營運。但...

桃市社宅一屋難求 民代批興建慢

桃園市迄今完工4千餘戶社會住宅一屋難求，還有近8千戶在等候補入住，且據監察院調查報告，截至去年底桃園累計興辦社宅9499...

苗栗獅潭等3鄉就醫不便...中榮醫療大軍前往義診 居民雀躍

台中榮總日前與苗栗縣衛生局座談得知，獅潭鄉、大湖鄉、泰安鄉三地居民醫療資源有限又不便，且普遍有三高疾病以及從事農作而產生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。