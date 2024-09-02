靈鷲山攜手桃園醫院 展開台緬國際醫療交流培訓

靈鷲山慈善基金會今天表示，今年與衛生福利部桃園醫院展開台緬國際醫療交流培訓計畫，提供肝膽疾病診斷和管理方面技能和知識，並學會操作超音波儀器，強化緬甸醫療量能。

靈鷲山慈善基金會上午發布新聞稿表示，基金會與衛生福利部桃園醫院，展開接引緬甸醫療人員來台參訪及培訓計畫，3月起分4梯次邀請緬甸肝臟基金會（Myanmar Liver Foundation，MLF）及國際非政府組織「國際社區夥伴」（Community PartnersInternational，CPI）12名醫師來台，藉由國際醫療交流深化友誼，強化緬甸醫療量能。

靈鷲山慈善基金會指出，基金會2022年與衛福部桃園醫院簽署合作備忘錄，成立台緬醫療計畫工作小組；2023年再結合台灣沃醫學集團捐贈4台手提腹部超音波掃描儀給MLF，協助緬甸偏鄉肝炎防治計畫；桃園醫院並與MLF簽署合作意向書，開啟2024年的「台緬國際醫療交流與培訓計畫」。

緬甸肝臟基金會說，他們在緬甸致力於健康教育講座及B型和C型肝炎篩查、疫苗接種及相關疾病治療，但能力和資源有限，不足以處理如肝癌與複雜胃腸疾病，藉由培訓計畫，提供肝膽疾病診斷和管理方面技能和知識，並學會操作超音波儀器、判讀影像、觀察侵入性手術操作，進一步豐富實戰經驗，相信將有助於未來改善照護並應用在肝臟疾病治療中。

國際非政府組織「國際社區夥伴」執行董事席圖拉（Si Thura）博士表示，透過參訪醫療院所寶貴經驗，讓醫生們對台灣醫療保健系統有深入了解，雙方之後將在泰緬邊境展開下一個醫療合作計畫。