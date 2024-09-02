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大陸開放文旦進口 苗縣長認為是好事、農會擔心台灣卡關

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣種植文旦柚400多公頃，縣長鍾東錦得知大陸恢復台灣文旦柚進口，第一時間表示是好事。圖／民眾提供
苗栗縣種植文旦柚400多公頃，縣長鍾東錦得知大陸恢復台灣文旦柚進口，第一時間表示是好事。圖／民眾提供

大陸國台辦宣布即日起恢復台灣文旦柚輸入，苗栗縣長鍾東錦認為是好事，可以紓緩行銷壓力，強調要求品質，才能互蒙其利，不過，農會則擔心台灣卡關，希望政策配合。

苗栗縣種植文旦柚400多公頃，其中西湖鄉最大產地，約有150公頃，鍾東錦得知大陸恢復台灣文旦柚進口，第一時間表示是好事，鍾東錦說，文旦柚是苗栗縣重要農產品，大陸開放進口，可以紓緩行銷壓力，但絕不能以次級品充數，確保品質獲得口碑，互利才會再回頭採購。

鍾東錦將責成縣府相關單位了解相關流程及大陸聯絡對口，早日促成文旦柚外銷大陸，縣府農業處長陳樹義表示，文旦柚陸續採收，今年恐怕作業來不及外銷大陸，明年產季會做好準備。

苗栗縣農會理事長、西湖鄉民代表會副主席吳峻毅說，因外銷大陸必須經過包裝廠、果園認證註冊等程序，大陸海關核准後外銷，距離中秋節僅2個星期，農民來不及出貨，也沒有文旦柚可出，但可以為明年預先準備。

吳峻毅擔心台灣卡關的問題，他說，疫情前苗栗縣文旦柚每年外銷到大陸4000箱，疫情期間暫停，今年縣農會與苗栗縣姊妹市大陸武漢市洽談外銷5000箱，原本預定8月到苗栗縣看果園，結涉及兩岸及大陸統戰問題，並沒有獲核准，最後無疾而終。

苗栗縣種植文旦柚400多公頃，縣長鍾東錦得知大陸恢復台灣文旦柚進口，第一時間表示是好事。圖／民眾提供
苗栗縣種植文旦柚400多公頃，縣長鍾東錦得知大陸恢復台灣文旦柚進口，第一時間表示是好事。圖／民眾提供

文旦 鍾東錦

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