竹北市啟動與市民有約服務 市長鄭朝方親自聆聽民意

新竹縣竹北市公所9月起將啟動「與市民有約」服務，每周二下午2點至4點，在市公所2樓採預約制進行，每周預定安排數組市民見面會談，由市長鄭朝方及公所團隊與市民朋友面對面，直接傾聽、幫助解決市民日常生活中遇到的各種公共事務問題。

竹北市長鄭朝方表示，市民的小事，就是他的大事，他會以最認真的態度，面對每一位市民朋友提出的意見，並全力促成問題的解決，強化市公所與市民之間的雙向溝通，展現政策的透明度和行政效率，同時也是推動「以民為本」施政理念的體現，讓市民感受到本所的關懷與支持。

鄭朝方指出，「與市民有約」不僅是為市民提供了直接反映問題的管道，也為市公所更準確掌握市民的需求，做為未來優化政策時的重要參考依據。期望藉此帶領竹北市進入一個更具開放性和參與性的治理新時代。