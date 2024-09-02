重陽節有禮 苗栗縣後龍鎮首發每人2副免費老花眼鏡

重陽節將屆，苗栗縣後龍鎮公所今年將首次發放全鎮65歲以上老人，或55歲以上原住民，共6592人，每人兩副免費老花眼鏡，9月9日起量製度數，採登記制，鎮長謝清輝提醒符合資格者注意。

許多老人得知訊息，開心頻頻詢問何時試戴？何時可以拿到？一名葉姓70歲老婦人說，老花眼的毛病很麻煩，有時看不清楚，又不好意思一直問，公所免費老花眼鏡，讓她很有感，也很期待。

謝清輝認為老花眼鏡攸關老人生活品質，今年獲得代表會支持，公所預算經費173萬多元，免費為6592人裝配2副敬老老花眼鏡，鎮公所指出，公所先前已發送通知單，符合資格者9日至27日，攜帶通知單、身分證、印章，或代辦人證件、印章等，指定時間至指定地點，試戴並登記眼鏡度數。

如果未能指定時間登記，或登記後變更度數，9月27日前在鎮公所社會福利課試戴眼鏡並登記度數，逾期視同放棄，老花眼鏡8種度數分別100、150、200、250、300、350、400、450度。

鎮公所考量備用及造型，每人2副敬老老花眼鏡，男性亮黑、霧黑色，女性亮黑、茶色款式，廠商統一製作，另行通知領取或發放，若有疑問請洽公所社會福利課037-730601。