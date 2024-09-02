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結束逾半世紀服務…竹客竹東退場 捷乘客運接手

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹客運日前宣布結束長達半世紀的竹東站公車服務，9條路線昨起停駛，由捷乘客運取得其中7條路線籌備經營權，無縫接軌營運。但還有2條路線仍在尋覓接續營運方式，縣議員鄭朝鐘也希望相關單位積極合作增加公車班次或替代方案，讓許多留校夜讀的學生不用奔波轉車通勤。

新竹客運不敵大環境變遷，包含少子化、疫情衝擊及私人運具增加等，導致客運乘客數大減造成長期虧損，決定結束公路客運竹東山區的路線業務。

公路局新竹區監理所輔導捷乘客運接手5609、5625、5626、5627、5630、5631及5634共7條路線；多數路線維持原行駛班次，5609、5630A路線平日增班，5634路線每天也增加往返各2班。

不過，竹縣議員鄭朝鐘憂心，原本新竹客運的路線就不夠，竹東高中約70多名夜讀學生因為無法搭校車回家，只能先坐車到竹市再轉車回竹北，回家時間很晚。目前關西已推出幸福小黃，但竹東至今都沒替代方案，希望縣府交旅處與地方合作解決。

新竹區監理所指出，因應竹客9路線停駛，陸續調整客運合理成本、提供業者聘雇駕駛補助、尋求新業者投入服務及轉型幸福巴士替代，剩餘2路線正輔導新業者籌備接駛。

公車 新竹 議員

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