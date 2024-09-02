快訊

京華城案民眾黨主席柯文哲無保請回 彭振聲羈押禁見

阿北回家了小草齊歡呼！法官裁定理由曝光 檢方將抗告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市社宅一屋難求 民代批興建慢

聯合報／ 記者朱冠諭陳俊智／桃園報導
桃園市政府今年下半年將有5處社宅開工，另有3處社宅啟動招標。圖為位於八德區茄苳段永豐路附近的社宅基地。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園市政府今年下半年將有5處社宅開工，另有3處社宅啟動招標。圖為位於八德區茄苳段永豐路附近的社宅基地。圖／桃園市住宅發展處提供

桃園市迄今完工4千餘戶社會住宅一屋難求，還有近8千戶在等候補入住，且據監察院調查報告，截至去年底桃園累計興辦社宅9499戶，戶數六都倒數第二。民代直言，社宅興建速度慢，對年輕或弱勢族群不利，呼籲市府應該全力盤點閒置土地興辦社宅。

市府住宅發展處回應，今年下半年將有5處社宅開工、3處社宅進行招標作業，加上已完工的14處4374戶，全市社宅合計將達6320戶。都發局長江南志也說，市府規畫2030年前自建完工1萬戶，加上中央興建將達1.5萬戶，還另盤點了15處新基地推動。

桃園市社會住宅供不應求，候補排隊名單後段班今年想排上機率低，不少民代都要求市府加速社宅興建；議員陳韋曄也以監察院調查報告數據，表示桃市截至去年底中央興辦3949戶、市府興辦5550戶，總戶數六都倒數第二，連北市一半都不到。

市議員詹江村也認為，房地產一直在漲，每坪60幾萬元的房子都有人搭帳篷排隊搶買，以年輕人經濟條件來說，幾乎得一輩子當屋奴，市府應重視地方對社宅需求，提出具體推動數字，不要用包租代管等政策灌水來美化數據。

住宅處副總工程司劉柏宏說，今年下半年將有龜山善捷段與興安段、蘆竹新鼻段與大興段、中壢區A20共5處社宅1301戶開工。中壢區中興巷社宅預計10月開放參觀，年底前完成招租入住。

另有2處社宅基地本周將上網招標，分別在中壢區中園路二段購物商場旁與八德區茄苳段永豐路附近；新屋區民族路六段知名大賣場旁的基地預計12月上網招標。3案總計645戶，都有1、2、3房型，供青年就近入住。

市府都市發展局也說明，除了持續將現有土地實質規畫設計動工，市府也訂下長遠目標，希望達到國際標準低標，如南韓和日本是住宅存量5%，桃園市住宅89萬多戶，以達成4.5萬戶社宅為目標。

中壢 桃園 社宅

延伸閱讀

民團籲先調查需求 持有住房更多元

台北大巨蛋園區、5處社宅 9月1日起戶外禁菸

藉都更增建社宅 另設物業交流平台

大里行政中心蓋不蓋？盧秀燕：盼中央排除5%社宅用地

相關新聞

桃市社宅一屋難求 民代批興建慢

桃園市迄今完工4千餘戶社會住宅一屋難求，還有近8千戶在等候補入住，且據監察院調查報告，截至去年底桃園累計興辦社宅9499...

結束逾半世紀服務…竹客竹東退場 捷乘客運接手

新竹客運日前宣布結束長達半世紀的竹東站公車服務，9條路線昨起停駛，由捷乘客運取得其中7條路線籌備經營權，無縫接軌營運。但...

苗栗獅潭等3鄉就醫不便...中榮醫療大軍前往義診 居民雀躍

台中榮總日前與苗栗縣衛生局座談得知，獅潭鄉、大湖鄉、泰安鄉三地居民醫療資源有限又不便，且普遍有三高疾病以及從事農作而產生...

台中榮總苗栗義診 她第一次看骨科 預約300人來了逾600人

醫學中心台中榮民總醫院醫護及儀器、設備， 連同藥局「醫院規模」，今天到苗栗縣獅潭鄉竹木社區活動中心義診，85歲劉姓老婦人...

桃園山豬湖親水固化土步道啟用 市府：透氣降溫11度

桃園市政府水務局在大溪區山豬湖生態親水園區導入固化土鋪面材質，打造大漢溪至月眉大溪水質中心約2公里的河階地形步道，降低道...

新竹客運結束逾半世紀竹東服務 今起將由捷乘客運接手

新竹客運宣布結束半世紀竹東站的公車服務，9條路線從9月1日起停駛。新竹區監理所表示，未來將由捷乘客運取得竹東地區7條路線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。