桃市社宅一屋難求 民代批興建慢

桃園市迄今完工4千餘戶社會住宅一屋難求，還有近8千戶在等候補入住，且據監察院調查報告，截至去年底桃園累計興辦社宅9499戶，戶數六都倒數第二。民代直言，社宅興建速度慢，對年輕或弱勢族群不利，呼籲市府應該全力盤點閒置土地興辦社宅。

市府住宅發展處回應，今年下半年將有5處社宅開工、3處社宅進行招標作業，加上已完工的14處4374戶，全市社宅合計將達6320戶。都發局長江南志也說，市府規畫2030年前自建完工1萬戶，加上中央興建將達1.5萬戶，還另盤點了15處新基地推動。

桃園市社會住宅供不應求，候補排隊名單後段班今年想排上機率低，不少民代都要求市府加速社宅興建；議員陳韋曄也以監察院調查報告數據，表示桃市截至去年底中央興辦3949戶、市府興辦5550戶，總戶數六都倒數第二，連北市一半都不到。

市議員詹江村也認為，房地產一直在漲，每坪60幾萬元的房子都有人搭帳篷排隊搶買，以年輕人經濟條件來說，幾乎得一輩子當屋奴，市府應重視地方對社宅需求，提出具體推動數字，不要用包租代管等政策灌水來美化數據。

住宅處副總工程司劉柏宏說，今年下半年將有龜山善捷段與興安段、蘆竹新鼻段與大興段、中壢區A20共5處社宅1301戶開工。中壢區中興巷社宅預計10月開放參觀，年底前完成招租入住。

另有2處社宅基地本周將上網招標，分別在中壢區中園路二段購物商場旁與八德區茄苳段永豐路附近；新屋區民族路六段知名大賣場旁的基地預計12月上網招標。3案總計645戶，都有1、2、3房型，供青年就近入住。

市府都市發展局也說明，除了持續將現有土地實質規畫設計動工，市府也訂下長遠目標，希望達到國際標準低標，如南韓和日本是住宅存量5%，桃園市住宅89萬多戶，以達成4.5萬戶社宅為目標。