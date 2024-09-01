竹市風箏節太夯 民眾欲騎E-bike到場竟無法借

新竹市國際風箏節昨起一連2天在新竹漁港舉行，吸引親子欣賞風箏翱翔天空的繽紛美景，不過因大批人潮湧入，造成當地大塞車，今天有民眾決定騎乘YouBike2.0E電動輔助自行車前往，但發現多個站點均顯示「暫停服務」。新竹市交通處表示，經詢問微笑單車公司，下午疑似電信網路異常，目前已恢復。

有民眾指出，因為想去看風箏節，但又擔心塞車，於是搭乘火車到香山區三姓橋火車站租借E-bike，現場有兩台電輔車，一台在系統上是正常的，但是按啟動靠卡卻顯示「暫停使用」但該車電量很充足，接近快100%。

後來他又到賞蟹步道站點，現場有5、6台E-bike，在租借系統顯示正常，但靠卡卻都不能租借，他又換到港南的站點，沒想到都發生一樣的問題，全都不能租借。