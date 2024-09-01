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苗栗獅潭等3鄉就醫不便...中榮醫療大軍前往義診 居民雀躍

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總今前往苗栗縣竹木社區活動中心，為獅潭鄉、泰安鄉、大湖鄉3鄉居民義診。圖／台中榮總提供
台中榮總今前往苗栗縣竹木社區活動中心，為獅潭鄉、泰安鄉、大湖鄉3鄉居民義診。圖／台中榮總提供

台中榮總日前與苗栗縣衛生局座談得知，獅潭鄉、大湖鄉、泰安鄉三地居民醫療資源有限又不便，且普遍有三高疾病以及從事農作而產生的骨骼、皮膚與眼部病變。今由兩位副院長吳杰亮、李政鴻領軍，率醫療團隊前往義診，居民看到台中榮總醫護人員開拔到現場服務，直呼這真是中秋節前有感的貼心好禮。

台中榮總說，為了此次義診，院長陳適安指示成立義診籌備小組，整合院內多個醫療專科，義診醫療團一共有近百名人員進駐獅潭鄉，在竹木社區活動中心的廣場及室內，架設了與醫學中心門診同步的就醫空間，依掛號、生理量測、就診、檢查、領藥進行，光是預約民眾就逾300人，預計就診可望突破400人次。

除了開設耳鼻喉科、心臟內科、眼科、骨科、胃腸科、新陳代謝科、家庭醫學科等診別，現場亦安排了心電圖、腹部超音波等檢查，現場判讀報告並提供診治。更透過精密的儀器設備，啟動5G行動遠距醫療會診即時連線至總院，為社區居民提供皮膚專科診療。

吳杰亮說，台中榮總帶來最優質、先進的醫療設備到偏鄉，善盡社會責任，感謝苗栗縣政府的支持和協助，另一方面也率領中興大學後醫系學生到現場，讓未來的醫師們先體驗並了解國內偏鄉醫療現場及需求，實地培訓。

李政鴻也說，隨國內老齡人口增加，遠距醫療是現代必定發展的醫療科技，這次義診帶來的遠距設備，已能讓民眾在他地檢查，數據同步傳回總院的遠距中心，提供遠距中心醫師診斷，省去舟車勞頓時間。不但讓行動不便的長者就醫方便，也可減輕家人照護壓力。

一位85歲劉阿嬤今天一早就到活動中心掛號，她說，自己習得一手做茶壽的好手藝，卻也因為久坐傷腰，現在站久了就會不舒服，很想治療但又覺得就醫很麻煩，很高興高中榮總的醫療團前往義診，她也把握機會去看骨科，這也是她第一次看骨科。

此次義診，也由4位中榮資深的主任級醫師帶領中興大學學士後醫學系的23名醫學院學生加入觀摩，讓這群新生代，透過深入社區的義診臨場學習，體會社區居民實際健康樣貌，並感受醫者的使命與精神。

台中榮總遠距醫療團隊進駐苗栗縣義診，並透過即時連線為民眾提供皮膚科看診服務。。圖／台中榮總提供
台中榮總遠距醫療團隊進駐苗栗縣義診，並透過即時連線為民眾提供皮膚科看診服務。。圖／台中榮總提供
台中榮總副院長吳杰亮為居民看診。圖／台中榮總提供
台中榮總副院長吳杰亮為居民看診。圖／台中榮總提供

台中榮總 義診 遠距

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