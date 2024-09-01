桃園土地公民俗藝術節下周登場！5路段開放臨停 交管路線曝

桃園市2024土地公民俗藝術節活動將在下周末盛大舉行，活動內容有「百神集結會師踩街、神尊安座與主獻大典、明華園日字戲劇團酬神歌仔戲、三獻法會、乞龜求壽桃、木作文創品展售暨舊愛跳蚤市集、如果兒童劇團親子劇場」等，預計將吸引大批民眾參加。警方表示，將參照往年舉辦活動經驗，派遣警力及義交協助交通疏導管制及安全維護工作，確保活動順利圓滿進行。

「2024土地公民俗藝術節」遶境活動，在6日下午1點起將於桃園市政府府前廣場集結，預計下午2點起由縣府路分梯次依序出發，隨即路線左轉中山路→直行中山東路→左轉三民路一段→直行三民路二段→右轉中央街→新永和市場旁停車場（活動主會場）。

桃園警分局指出，警方將在市府廣場周邊路口及踩街繞境路線上重要路口，派遣員警及義交彈性交通管制疏導，以保持交通順暢，呼籲用路人留意，並服從員警及義交人員的指揮疏導管制。主辦單位也期前於各重要路口掛設提醒指引牌面，提醒用路人提前改道行駛，以分散活動路線車流，避免造成交通壅塞。

本次活動主會場在新永和市場旁停車場，停車位有限，為便利工作人員及參加民眾停車需求，若停車場飽和即會禁止車輛再進入，因此周邊道路特別向相關路權單位申請借用道路及開放紅黃線臨時停車，屆時將引導民眾至周邊路段停放。