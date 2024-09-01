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桃機施工不慎破管航廈多處缺水 機場公司急應處

中央社／ 桃園機場1日電

桃園機場今天上午進行自來水管線混凝土回填工程時不慎造成破管，桃園國際機場公司表示，影響範圍包括機場航廈、長榮航太、諾富特華航桃園機場飯店，已成立應變小組應處。

機場公司下午發布聲明表示，桃園機場上午10時25分進行自來水管線混凝土回填工程時，因回填邊緣須修鑿，施工人員在使用破碎機施工時造成破管，影響機場航廈、長榮航太、諾富特華航桃園機場飯店供水，機場公司立即啟動應變措施，切換備用水支援供水，並成立應變小組應處。

機場公司指出，破管事件影響範圍包括第一航廈4樓貴賓室、第二航廈主體航廈三樓以上、登機廊廳等區域以消防車支援供水，至於長榮航太及諾富特華航桃園機場飯店則是減壓供水。

機場公司說，目前已加快進行修復作業，對於事件造成旅客不便深表歉意。

桃園機場 長榮 飯店

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