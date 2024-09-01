桃園山豬湖親水固化土步道啟用 市府：透氣降溫11度

桃園市政府水務局在大溪區山豬湖生態親水園區導入固化土鋪面材質，打造大漢溪至月眉大溪水質中心約2公里的河階地形步道，降低道路熱島效應，局長劉振宇今天上午表示，在大漢溪山豬湖生態親水園區導入具調節溫度、透氣保水的固化土鋪面步道啟用，降低鋪面環境溫度，讓民眾走在步道的溫度比混凝土低，未來可嘗試用於其他路面。

市府水務局表示，因應都市極端氣候產生熱島效應，尤其道路大都使用大量水泥、瀝青等傳統材料，每每氣溫上升，民眾走在柏油路或水泥路面，容易熱倒、甚至中暑，3年前，該局率先在大溪區街口溪步道嘗試導入固化土鋪面材質，有效降低步道鋪面溫度，效果良好，當年因此獲獎。

大漢溪山豬湖生態親水園區是以生態探索、環境觀察及親子共享打造的親子生態探索園區，整個園區28公頃涵蓋山林、濱溪景點及步道，有山、河特色，串聯中庄吊橋、月眉人工濕地、落羽松等景點，去年2月開放以來，一年吸引3、40萬人次遊憩去處。

其中園區包括大漢溪尋渡之旅（濱溪路徑）及娘子山孕水循跡（山林路徑）步道，採用固化土鋪面材質面積達2600平方公尺，固化土鋪面材質與土壤相近，就地取材現地土壤，工法是將土壤拌合添加少量固化劑改變土壤性質，提高土壤承載力及保留土壤呼吸的毛細孔性質，雨水可直接下滲，下方底土空氣自然流通，有效降低鋪面環境溫度，相較傳統瀝青混凝土道路鋪面，溫度降低約11度，民眾走在路上熱氣降低，為該材質最長步道。