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新竹客運結束逾半世紀竹東服務 今起將由捷乘客運接手
新竹客運宣布結束半世紀竹東站的公車服務，9條路線從9月1日起停駛。新竹區監理所表示，未來將由捷乘客運取得竹東地區7條路線籌備經營權，包括5609、5625、5626、5627、5630、5631及5634，該公司已完成相關營運籌備工作，並於今天舉行啟動儀式正式提供服務，無縫接駛新竹客運原營運路線。
新竹區監理所指出，自從新竹客運公司宣布不續營新竹地區公路客運路線後，公路局及新竹區監理所便積極規畫因應方案，包括調整公路客運合理成本、提供業者聘僱駕駛補助、尋求新業者投入服務及轉型幸福巴士替代等。
新竹區監理所表示，捷乘客運在竹東地區接駛的7條路線，行駛動線與停靠站位均與原本新竹客運相同；在班次方面，大部分路線仍維持原行駛班次，另其中5609、5630A路線有增加平日班次，5634路線亦新增每日往、返程各2班次，提供更密集的班次服務。
在營運車輛部分，新竹區監理所指出，目前配置8輛車營運，其中包括4輛無障礙車輛，將可提供年長者及行動不便者更便利的無障礙運輸服務，有關詳細班次時刻表及無障礙班次服務，可至公路客運即時動態資訊網或下載ibus app查詢，歡迎民眾多加搭乘利用。
新竹區監理所說明，後續新竹客運雖尚有其他路線將陸續退出服務，不過新竹區監理所目前已有輔導新的業者積極籌備接駛，也有部分路線轉型幸福巴士當中，期於未來在其他路線也能順利無縫接軌，提供新竹地區穩定的公共運輸服務。
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