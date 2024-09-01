登革熱好發季節來臨 桃園市開學前完成506校消毒

登革熱好發季節來臨，因雨季及天氣悶熱，容易造成積水孳生登革熱蚊蟲，桃園市環保局持續加強區內病媒蚊防治宣導工作，8月已展開第2輪消毒行動，也於暑假期間特別針對506所校園進行環境消毒。

環保局表示，在各區清潔中隊積極防治宣導與各里環保志工隊落實「巡、倒、清、刷」防治作業下，截至今年8月12日止，桃園市僅發生登革熱境外移入16個案例，相較去年同期減少5例。

環保局長陳世偉表示，每年4月及8月為登革熱好發季節，桃園市各會進行1次登革熱大消毒，上半年已於6月25日執行完畢，下半年亦於8月1日起執行噴藥消毒作業；另，暑假期間趁學生不在學校時，也特別針對506所校園消毒。

環境管理處長張書豪表示，為避免爆發登革熱等傳染病疫情，動員各里環保志工協助加強環境巡檢，針對如花盆、廢棄輪胎、廢棄瓶罐等易滋生病媒蚊廢棄容器進行孳清，也特別注意、屋後防火巷水溝等「二溝」檢查，如有發現積水立即清除或投藥。