快訊

胃發炎時不要吃香蕉！專科醫師告訴你最常見的家庭解方為何

小黨為何難撐過兩屆大選 民眾黨存活生機就在非藍非綠

低軌衛星通訊搶搭太空商機 台廠具備哪些強項？

登革熱好發季節來臨 桃園市開學前完成506校消毒

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
登革熱好發季節來臨，桃園市政府在開學前特別針對506所消毒。圖／桃園市環保局提供
登革熱好發季節來臨，桃園市政府在開學前特別針對506所消毒。圖／桃園市環保局提供

登革熱好發季節來臨，因雨季及天氣悶熱，容易造成積水孳生登革熱蚊蟲，桃園市環保局持續加強區內病媒蚊防治宣導工作，8月已展開第2輪消毒行動，也於暑假期間特別針對506所校園進行環境消毒。

環保局表示，在各區清潔中隊積極防治宣導與各里環保志工隊落實「巡、倒、清、刷」防治作業下，截至今年8月12日止，桃園市僅發生登革熱境外移入16個案例，相較去年同期減少5例。

環保局長陳世偉表示，每年4月及8月為登革熱好發季節，桃園市各會進行1次登革熱大消毒，上半年已於6月25日執行完畢，下半年亦於8月1日起執行噴藥消毒作業；另，暑假期間趁學生不在學校時，也特別針對506所校園消毒。

環境管理處長張書豪表示，為避免爆發登革熱等傳染病疫情，動員各里環保志工協助加強環境巡檢，針對如花盆、廢棄輪胎、廢棄瓶罐等易滋生病媒蚊廢棄容器進行孳清，也特別注意、屋後防火巷水溝等「二溝」檢查，如有發現積水立即清除或投藥。

張書豪呼籲，為保障你我健康安全，請民眾主動進行家戶孳生源清除及配合化學噴藥等防疫措施，共同防堵疫登革熱危害；相關消毒期程及注意事項，同時公布在環境管理處網站「環境消毒及宣導專區」供民眾查詢。

登革熱好發季節來臨，桃園市政府在開學前特別針對506所消毒。圖／桃園市環保局提供
登革熱好發季節來臨，桃園市政府在開學前特別針對506所消毒。圖／桃園市環保局提供

桃園 環保局長 登革熱

延伸閱讀

不只高承睿=柚子！巴黎奧運「8大明星臉選手教練」　巴西選手超像米可白，這2位撞臉《腦筋急轉彎》憂憂、阿廢

歐陽妮妮剛被爆懷孕 傅娟證實「已與張書豪登記結婚」日期藏玄機

歐陽妮妮被拍到「小腹微凸」飄孕味 張書豪回應了！

張書豪為歐陽妮妮斷18年菸癮 忍60天：陪愛的人久一點

相關新聞

風箏節 新竹漁港飛龍在天

新竹市國際風箏節昨起一連2天在新竹漁港舉行，吸引親子欣賞風箏翱翔天空的繽紛美景，今年以龍年為主題，有不少恐龍、暴龍造型風...

桃園山豬湖親水固化土步道啟用 市府：透氣降溫11度

桃園市政府水務局在大溪區山豬湖生態親水園區導入固化土鋪面材質，打造大漢溪至月眉大溪水質中心約2公里的河階地形步道，降低道...

新竹客運結束逾半世紀竹東服務 今起將由捷乘客運接手

新竹客運宣布結束半世紀竹東站的公車服務，9條路線從9月1日起停駛。新竹區監理所表示，未來將由捷乘客運取得竹東地區7條路線...

桃市社宅一屋難求 市府：下半年5處動工、3處招標

桃園市社會住宅一屋難求，被民代質疑興建速度趕不上需求。市府住宅發展處今天表示，今年下半年除將有5處社宅開工、3處社宅進行...

桃園社宅供不應求 市府拚2030自辦社宅達萬戶

桃園社會住宅供不應求，現有4千餘戶均住滿，但候補家庭近8千戶，順利候補入住還是今年1月2日第一個工作天就提申請的民眾，排...

苗栗新增5處科技執法取締項目曝 議員：與人本交通相關

苗栗縣新增5處多功能科技執法路口今天上路，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈等項目，縣議員葉忠倫等人支持，認為主要與人本交通相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。